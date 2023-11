Dans la nouvelle série, Berlin s'attaque à Paris. Image: montage: ana simoes

Berlin est de retour

Berlin, personnage phare de la série espagnole La Casa de Papel, revient sur nos écrans pour notre plus grand bonheur. On vous dit tout!

Plus de «Divertissement»

S'il y a une bonne nouvelle à retenir en ce mercredi 29 novembre, c'est la sortie de la bande-annonce officielle du prequel, dérivé de la célèbre série Netflix La Casa de Papel. On en saura enfin plus sur l'un des braqueurs stars de la bande, Berlin, interprété par l'acteur Pedro Alonso.

Ce qu'on sait sur la série

Après des mois d'attentes et moult spéculations concernant la série, on a enfin de vraies infos à vous partager. L'histoire se déroule à Paris et se concentre sur le personnage de Berlin, l'un des grands favoris du public (désolée Tokyo), qui prépare le casse de la plus grande maison de vente aux enchères de la capitale française.

Attention toutefois, Berlin se déroule avant La Casa de Papel. Difficile donc d'imaginer une quelconque apparition de Rio, Tokyo, Nairobi ou encore du Professeur. Mais la série nous a réservé quelques surprises... La preuve avec la bande-annonce 👇

Vidéo: youtube

Plan élaboré, perçage de coffre ou encore course-poursuite, en passant par les catacombes de Paris, la série a tous les ingrédients de la recette qui a fait de La Casa de Papel un succès monstre. Pendant huit épisodes, Andrés de Fonollosa, alias Berlin, nous embarque donc dans le casse du siècle.

Ainsi, la série sera disponible dès le 29 décembre sur la plateforme de streaming Netflix. (sia)