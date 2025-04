Quentin Tarantino avait déjà collaboré avec Netflix pour le film Les 8 Salopards. netflix

Deux réalisateurs de légende préparent un film pour Netflix

Les fans de Quentin Tarantino attendent avec impatience un nouveau film du réalisateur. Ce dernier serait à nouveau au travail et ce serait, cette fois-ci, un long-métrage pour la plateforme de streaming.

Jennifer Ullrich / watson.de

Le film Once Upon a Time in Hollywood avec Margot Robbie, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, a reçu de bonnes critiques, mais c'était en 2019. Six ans plus tard, les fans ont faim.

Et actuellement, les choses sont assez calmes autour de Quentin Tarantino. Quand il s'exprime, c'est surtout pour donner son avis sur l'état actuel du cinéma.

D'ailleurs, il y a quelques mois, le réalisateur de 62 ans se plaignait du fait que de nombreux films finissaient sur un service de streaming peu de temps après leur sortie en salle. Et que le cinéma en souffrait. «C’est la dernière frontière», s’est exclamé Quentin Tarantino.



Il semblerait qu'il ait retourné sa veste puisque l'un de ses scénarios atterrira bientôt sur Netflix.

Le retour de Once Upon a Time in Hollywood

Selon Deadline et The Playlist, deux médias spécialisés dans le cinéma, ce n'est pas Tarantino qui devrait réaliser le nouveau volet de Once Upon a Time in Hollywood, mais David Fincher (Gone Girl, L'étrange histoire de Benjamin Button). Brad Pitt devrait quant à lui reprendre son rôle de cascadeur cool.

Quentin Tarantino, qui a pourtant réalisé lui-même tous ses films, confie désormais son scénario à David Fincher. Il s’agit d’une première dans la carrière du réalisateur.

Un tournage prévu cet été

Le film sera produit par Netflix et David Fincher a un accord de premier aperçu. Le processus de production a déjà commencé et le tournage devrait démarrer en Californie cet été. La plateforme de streaming aurait dépensé beaucoup d'argent pour avoir les droits: on parle de plus de 20 millions de dollars pour le scénario. Le budget total devrait être d’environ 200 millions de dollars.

Quentin Tarantino travaillait initialement sur son dixième et dernier film, The Movie Critic, mais le projet avait été arrêté, car, selon des initiés de l'industrie, le réalisateur ne pouvait pas se séparer du personnage de Cliff Booth (Brad Pitt) dans Once Upon a Time in Hollywood.

Au lieu de faire une suite, Quentin Tarantino a réécrit le scénario pour en faire un spin-off que David Fincher reprend désormais. On ne sait pas encore si Leonardo DiCaprio reviendra dans le rôle de Rick Dalton. Sa participation est considérée comme plutôt improbable, mais une brève apparition n'est pas exclue. Margot Robbie aurait exprimé son intérêt à réapparaître dans le rôle de Sharon Tate.

Malgré sa préférence passée pour le cinéma classique, Tarantino semble avoir succombé au service de streaming. Après tout, il avait déjà collaboré avec Netflix sur Les Huit Salopards.

Le titre officiel du nouveau film de David Fincher n’a pas encore été déterminé. Selon The Playlist, la sortie est prévue pour 2026.

(Un article traduit et adapté de watson.de)

