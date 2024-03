Il y a eu des petits clash, mais pas de quoi nous rassasier. netflix

On a regardé la réunion de «Love is Blind» et un mystère reste non résolu

Des robes à paillettes et des clashs mollassons, le Prime de la saison 6 nous a laissés sur notre faim.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

La saison 6 de Love is Blind sur Netflix a fait parler d'elle. C'est notamment grâce à l'une des candidates, Chelsea, qui a eu la bonne idée de dire qu'elle ressemblait à Megan Fox, enflammant la Toile pour cette sortie audacieuse.

Megan Fox:

Chelsea

Forcément, quand on dit à un homme qui n'entend que notre voix qu'on ressemble à Megan Fox, on a des chances d'être choisie pour être la femme de sa vie. Car c'est ça le principe de l'émission: des célibataires, hommes et femmes, qui apprennent à faire connaissance en discutant, mais sans se voir, et qui décident après à peine quelques jours qu'ils vont se marier parce qu'ils ont «une connexion émotionnelle».

De cette expérience, cinq couples se sont créés, mais un seul est allé jusqu'au mariage. L'épisode de la réunion (qui se déroule un an après le tournage) et qu'on pourrait qualifier d'épisode «règlements de comptes» ne sert pas à applaudir ceux qui sont toujours ensemble. Qui a envie de voir des gens heureux dans une télé-réalité? Ce que le public veut: de la baston façon Jerry Springer Show, mais avec des candidats sur leur 31.

Les femmes portaient de longues robes pailletées qui ressemblent à des tenues de patineuses artistiques tellement elles étaient kitsch. Elles avaient une couche de fond de teint aussi épaisse et foncée que la terre battue de Roland Garros et des faux cils longs à en rayer des verres de lunette. Quant aux hommes, ils ont sorti leurs plus beaux costumes mal taillés.

Les animateurs Nick et Vanessa Lachey, ce couple américain «parfait» et agaçant, jouent les justiciers de la morale à deux balles en posant des questions du genre: «Est-ce que vous regrettez de lui avoir manqué de respect?» ou en faisant des sorties du genre: «Love is Blind, ce n'est pas du divertissement, c'est l'opportunité d'une vie.»

Nick et Vanessa Lachey. Regardez comme ils sont beaux et parfaits. netflix

La réunion diffusée le 13 mars était très attendue et pourtant, elle a déçu. On a passé plus de temps à voir les candidats des anciennes saisons toujours en couple raconter leur vie, genre: «Nous revenons d'un voyage au Japon» (on s'en fout), plutôt que la partie juteuse, c'est-à-dire Chelsea (Megan Fox) et Jimmy. C'est le couple qui a fait le succès de cette saison 6.

La recette gagnante de l'émission: au moins un triangle amoureux et au moins un couple où l'un des deux partenaires n'est pas attiré physiquement par l'autre et prouve donc que l'amour n'est pas aveugle. Chelsea et Jimmy sont ce couple. On avait d'un côté la jeune femme, amoureuse, et de l'autre, Jimmy, pas amoureux du tout, qui essayait de se convaincre en la couvrant de «je t'aime» suivis souvent d'un «mais». En même temps, s'il s'attendait à voir Megan Fox, il a dû être déçu. Et il l'a été puisqu'il a dit face caméra qu'elle lui avait menti.

Où en sont Chelsea et Jimmy?

Mais la réunion ne nous dit rien sur l'état actuel de leur relation. Pourquoi les deux justiciers de la morale Nick et Vanessa Lachey ne leur demandent pas s'ils sont à nouveau en couple ou s'ils sont amis? Ce qu'ils font normalement avec les autres participants. Pourquoi on ne revoit pas les images embarrassantes de leur relation, ce qu'ils font normalement dans les précédentes saisons? Tout est gentillet et bienveillant et forcément, on s'ennuie. Nous, on veut du pain et des jeux.

Jimmy et Chelsea lors de la lune de miel. netflix

Pour savoir si Chelsea et Jimmy sont toujours en couple, il faut se tourner du côté d'Entertainment Weekly, site américain auquel la candidate a donné une interview. Elle explique qu'ils ont essayé à nouveau de sortir ensemble après leur rupture dans l'émission, mais qu'il a à nouveau rompu avec elle et que désormais, ils sont bons amis. Bah voilà, c'était pas compliqué.

Le cas Trevor

Il y a bien eu un moment extrêmement gênant, celui de Trevor, l'un des favoris des fans de l'émission, qui semblait avoir le cœur brisé au moment où Chelsea a choisi Jimmy plutôt que lui pour se marier, et qui, en fait, avait une copine à l'extérieur du jeu.

Quand il est arrivé sur le plateau et que le couple d'animateurs lui a demandé des explications, il s'est d'abord figé comme un enfant qui débarque dans une nouvelle classe en milieu d'année. Puis il a expliqué que cette femme savait qu'il participait à l'émission et qu'il voulait voir s'il pouvait tomber amoureux de quelqu'un qu'il n'aurait pas abordé dans la vraie vie. Cette explication un peu bancale passée, Nick Lachey lui a demandé de quitter le plateau. L'enfant Trevor était puni. C'était ridicule. On se demande si les candidats aiment se faire lyncher en public ou si c'est les clauses de leurs contrats qui les y obligent.

Il a freeze pendant 30 secondes au moins.

On s'en fout des ex-candidats

À part ça, on apprend que Clay et AD ne se sont pas remis ensemble après que Clay a posé AD devant l'autel, mais que ce dernier est toujours amoureux d'elle et qu'il fait tout pour la récupérer. On apprend également que Sarah Ann et Jeramey sont désormais ensemble alors que Jeramey avait demandé la main de Laura (le fameux triangle amoureux).

À part ça, beaucoup trop de temps d'antenne aux ex-candidats qui parlent de leur grossesse, de leur participation à d'autres émissions de la plateforme et qui ne servent tellement à rien que Netflix leur a donné comme mission de lire des questions écrites sur des cartons aux candidats de la saison 6. Tout ça pour nous montrer que l'émission existe depuis longtemps, que c'est désormais un programme culture et que l'amour peut être aveugle.