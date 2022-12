Une course de bateaux est sur le point de commencer: Mercredi (Jenna Ortega) et son amie loup-garou Enid (Emma Myers). image: IMAGO/ Netflix/ Picturelux

Sans Jenna Ortega, la série Netflix Mercredi n'aurait aucune saveur

Elle a commencé sa carrière dans des publicités McDonald's avant de devenir la nouvelle muse de Tim Burton. Retour sur le parcours de la dernière icône de Netflix.

Simone Meier Suivez-moi

«Je vais le faire pour toi, grand-père», dit la jeune fille de 14 ans en regardant le ciel, là où son grand-père repose depuis avant sa naissance. Il est mort du SIDA. La jeune fille de 14 ans est une actrice, elle s'appelle Jenna Ortega et elle est impliquée dans la lutte contre le VIH. Elle aide également les acteurs latino-américains. Son père est d'origine mexicaine et sa mère est mexicano-portoricaine.

Une enfant star

Mais Jenna Ortega veut des rôles plus intéressants. Même si elle est beaucoup sollicitée depuis son plus jeune âge, l'éventail des offres est limité pour elle.

A 14 ans, elle joue dans les publicités de McDonald's, où elle fait la promotion des chaussons aux pommes (même si elle déteste ça). Pour l'info, après les tournages, elle dévorait toujours une portion de nuggets.

«Je n'avais aucun lien avec Hollywood, alors on disait que je ne pouvais faire que de la publicité» Jenna Ortega dans Jimmy Kimmel Live.

Elle joue également dans des productions Disney. Dans la bande-annonce de la sitcom Stuck in the Middle, elle déclare, étrangement:

«Si ma famille était une semaine, je serais mercredi»

Jenna Ortega, 14 ans, dans Stuck in the Middle. image: imago images/ Disney Channel/Everett Collection

«Même quand j'avais huit ans, les gens me disaient que j'étais une vieille femme», raconte-t-elle aujourd'hui, à 20 ans. Enfant dans le milieu de la télévision, elle était entourée d'adultes avec lesquels elle devait traiter de manière professionnelle. L'un des paradoxes des enfants stars.

La nouvelle icône de Netflix

La série sensation Mercredi, réalisée (notamment) par Tim Burton, a permis à Jenna Ortega de percer sur le petit écran. Elle est désormais une icône de Netflix. Seuls Squid Game et Stranger Things sont actuellement devant Mercredi et les deux séries existent depuis plus longtemps.

Jenna Ortega ressemblerait d'ailleurs à son personnage dans la vraie vie. Son intérêt pour le sombre et le glauque a commencé tôt, lorsque sa mère la conduisait dans la vallée de Coachella à Los Angeles pour des auditions, à plusieurs heures de route de leur domicile.

Pendant les trajets, qui avaient parfois lieu plusieurs fois par semaine, mère et fille écoutaient des podcasts sur des affaires de meurtre. Une bonne ambiance avant de participer à un casting.

Ces piranhas vont faire un carnage. image: IMAGO/ Netflix/ Picturelux

Tim Burton n'aurait pas pu trouver mieux

Elle a également joué dans des films d'horreur pendant quelques années, bien qu'elle soit allergique au faux sang. Elle vient d'ailleurs de terminer le tournage du nouveau Scream.

Elle adore jouer dans des films d'horreur. Elle explique, dans le Tonight Show de Jimmy Kimmel:

«C'est tellement thérapeutique. C'est un plaisir sans fin! Les gens ne se prennent pas au sérieux et ceux qui s'occupent des effets spéciaux sont d'adorables nerds»

Une catégorie de personne dans laquelle elle range également le réalisateur Tim Burton. Elle le décrit comme une «petite créature», comme un être minuscule (ce qui est drôle, car elle-même ne mesure qu'un mètre 55).

Jenna Ortega et la «petite créature» Tim Burton sur le plateau de la série Mercredi. image: www.imago-images.de/ netflix

Fun fact: elle fait la même taille, au centimètre près, que sa prédécesseure dans le rôle de Mercredi, Christina Ricci.

Selon les dires, Jenna Ortega serait arrivée au casting insouciante, en se disant que «ce n'était que de la télé». Mais soudain, elle a aperçu Tim Burton et Christina Ricci, deux personnes dont elle admirait le travail et qu'elle ne voulait décevoir sous aucun prétexte.

Gwendoline Christie, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones et Christina Ricci à l'avant-première de Mercredi. image: IMAGO/Future Image

De ce fait, sa version du personnage de Mercredi Addams devait être une déclaration d'amour à Christina Ricci, une nouvelle interprétation du rôle, et un chef-d'œuvre de timing comique et de mimiques.

Pour le rôle, l'actrice a d'ailleurs appris à jouer du violoncelle et à faire de l'escrime. Elle a également inventé la chorégraphie, devenue virale sur les réseaux sociaux.

Vidéo: watson

Tim Burton lui a laissé carte-blanche pour la chorégraphie. Elle n'aurait apparemment pas dormi pendant deux nuits et regardé des dizaines de vidéos: les Goth Kids dans les clubs des années 1980, Siouxsie and the Banshees, Nina Hagen et Lisa Loring, qui a joué lors de la première Mercredi Addams dans les années 1960.

Elle s'est ensuite rendue sur le plateau et a commencé à danser. Elle n'avait pas vraiment d'idée précise en tête mais était inspirée. Et le résultat est génial.

La série Mercredi a un petit côté Harry Potter, avec ses ados aux pouvoirs surnaturels qui évoluent dans un pensionnat. Tim Burton a toutefois été autorisé à incorporer son angularité fantaisiste et son esthétique morbide.

Mais avant tout, Mercredi est l'œuvre et le triomphe de Jenna Ortega. Une fille qui a commencé à Hollywood sans relations et qui n'en a certainement plus besoin aujourd'hui. C'est plutôt Hollywood qui aurait besoin de Jenna Ortega désormais.

En parlant de gens qui ont des relations...

Les coulisses du tournage de la série Mercredi