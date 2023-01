La saison 2 de «Ginny & Georgia» est dispo sur Netflix

Et pour ceux qui ne connaissent pas, un rapide résumé s'impose. Ginny & Georgia, c'est l'histoire d'une ado de 15 ans, vraisemblablement plus mature que sa mère, Georgia, âgée de 30 ans. Ginny a un frère, Austin. Et toute cette petite famille s'envole pour la Nouvelle-Angleterre pour espérer avoir une meilleure vie.