La vedette d'Alerte à Malibu fait l'objet d'un nouveau documentaire sur Netflix. Voici ce qu'on en a pensé. Image: netflix

«Pamela, a love story», des nichons et de la rédemption

Netflix consacre enfin un documentaire à la blonde qui a fait saliver l'Amérique des années 90 en petit bikini rouge. Un film doux et touchant, mais pas bandant. Voici notre avis.

Pamela Anderson est à la retraite. Elle a laissé paillettes, frasques et ex-amants à Hollywood. Aujourd'hui, l'ancienne covergirl de Playboy est une célibataire apaisée, qui prend soin de ses vieux parents, mange des raviolis maison, erre sur les plages sauvages de son Canada natal et conduit un tracteur.

Si si, un tracteur! image: Netflix

Basé sur des images d'archives inédites et des bribes d'interviews, le documentaire Netflix narre avec autant de sincérité que de propreté la vie du sex-symbol hollywoodien. Un peu moins de deux heures un peu flottantes. Un peu comme Pamela, enfant-adulte qui vogue au-dessus des problèmes.

Sans mascara ni ambage, l'actrice s'est prêtée à quelques confessions sur canapé. image: netflix

Emmitouflée dans son peignoir, la vedette d'Alerte à Malibu, désormais quinquagénaire, se confie de sa voix haut perchée avec une sincérité désarmante.

Sur les abus sexuels qu'elle a subis dans son enfance, à peine mentionnés au détour d'une phrase, elle choisit de ne pas s'éterniser. Seulement pour admettre, sans gêne, avec un léger sourire, avoir souhaité la mort de la baby-sitter qui l'a violée: «Je lui ai jeté un sort». La nounou est décédée le lendemain dans un accident.

Des nichons qui ont obsédé l'Amérique, en revanche, Pamela en parle plus longtemps. Elle n'a jamais fait mystère que sa poitrine plantureuse est le résultat d'une généreuse augmentation mammaire et d'une volonté de «faire comme les autres», les copines de la maison Playboy. Pamela ne prétend pas révolutionner le monde. Ni être plus intelligente que quiconque.

Ces seins ont contribué à forger le mythe 'Pamela Anderson'. image: playboy

Un mythe construit sur de faux nichons, mais aussi un faux blond, aussi doré qu'une plage de Malibu. Pamela ne l'a jamais quitté. Désormais, elle le bichonne toute seule, avec une teinture L'Oréal dégotée au supermarché du coin.

Si la plastique est fausse, Pamela Anderson se révèle étonnamment authentique. Dans ce film, on la découvre bourrée d'humour et d'autodérision. Eternelle romantique au point d'être naïve, aussi trompée qu'infidèle, l'ancienne playmate s'auto-qualifie de «traînée» en éclatant de rire.

Jamais victime, jamais militante, jamais combattante. Pamela est juste Pamela.

Pour les scoops sales et les scandales, il faudra repasser. Même la célèbre sex tape avec Tommy Lee, à laquelle le réalisateur Ryan White consacre vingt bonnes minutes, se mue en projet de couple mignon, romantique, conçu presque comme une performance artistique.

Pamela, a love story ne s'en cache pas et porte bien son titre: c'est un film d'amour. Un peu trop long, un brin sirupeux, mais forcément, assez émouvant.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Pamela, a love story à voir sur Netflix.

