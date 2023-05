Jennifer Lopez connaît toutes les techniques de survie, elle est prête pour participer à Naked & Afraid.

«Lourd», «prévisible», «mal écrit», ce film Netflix avec JLo rate sa cible

L'actrice est à l'affiche de The Mother, film d'action dans lequel elle joue une mère prête à tout pour protéger sa fille dangereusement menacée.

Jennifer Lopez dans la peau d'une mère badass affrontant de méchants bonhommes voulant s'en prendre à sa fille, c'est le pitsch de The Mother, revenge movie à la sauce Taken sur Netflix.

Le film est sorti le vendredi 12 mai sur la plateforme de streaming, juste avant la Fête des Mères en Suisse (c'était ce dimanche pour les retardataires).

La super-maman-warrior, ancienne tueuse à gages, casse des tibias, met des coups de boule et tue des gens à l'aide de son sniper, parce qu'elle a eu la mauvaise idée de suivre deux vilains (Joseph Fiennes et Gael Garcia Bernal). Elle a couché avec les deux, est tombée enceinte, et se retourne contre eux. Le FBI lui enlève sa fille pour la protéger, mais douze ans après, elle doit sortir de l'ombre pour la sauver des griffes des méchants.

Joseph Fiennes joue l'un des méchants qui n'a pas plus de caractère qu'un Chavroux. Image: netflix

Qu'en disent les critiques?

Sans grande surprise, The Mother n'est pas le film de l'année. Pour Le Journal du Geek, ce film d'action est plaisant, mais on en ressort un peu frustré. En dehors de la relation mère-fille, il n'y a pas grand-chose à raconter et les deux heures de film se justifient par des scènes d'action pour combler les vides scénaristiques.

Heureusement, ses cheveux et son make-up sont toujours parfaits. netflix

«C’est costaud et efficace à défaut d’être original» Le Journal du Geek

Le site Ecran Large est beaucoup moins tendre et parle de «film-algorythme». On connait la recette: une star dans le premier rôle, un scénario convenu et des explosions à gogo. Le synopsis est interchangeable avec tous les autres films d'action de Netflix, le scénario est lourd et les méchants sont si génériques que leurs répliques respectives tiennent sur un post-it.

«The Mother est bel et bien le descendant du téléfilm de deuxième partie de soirée, encore plus mal écrit qu'il n'est mis en scène, et avec une ambition inférieure aux 3/4 des pilotes de série.» Ecran Large

Selon le site spécialisé, même les scènes d'action seraient mauvaises, car trop rapides, avec trop de plans et trop de cuts.

Télérama juge le film vu et revu. Jennifer Lopez, qui est également productrice, «rate sa cible» et nous emmène dans un univers où «la nuance n'existe pas».

«On s’amuse à imaginer les dialogues à l’avance tant ils sont prévisibles» Télérama

Du côté des spectateurs, les notes sur les sites spécialisés sont à l'image des critiques de cinéma. Sur Allociné, the Mother obtient 2,5/5 et sur IMDB, le film a une note de 5,6/10. «Il a fallu trois personnes pour arriver avec tous ces clichés?», demande un utilisateur sur IMDB. En effet, à la réalisation, il y a NIki Caro (le film Disney en live action Mulan), Misha Green (Lovecraft Country) et Andrea Berloff (N.W.A. : Straight Outta Compton). Beaucoup de monde pour un film jugé aussi mauvais.

The Mother est disponible sur Netflix depuis le 12 mai.

Voici ce qu'il s'est passé à la Première de The Mother👇

