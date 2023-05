People

Les Bennifer se sont (encore) embrouillés sur le tapis rouge

Ben Affleck et Jennifer Lopez ne se sont pas vraiment dit ça, mais ils auraient pu. Image: getty

Après s'être pris la tête en direct à la télé aux Grammy Awards, c'est sur le tapis rouge de la Première du film de Jennifer Lopez que le couple a encore décidé de se donner en spectacle. Cette fois-ci encore, on sait ce qu'ils se sont dit.

Plus de «Divertissement»

Décidément, entre ces deux-là, la vie n'est pas toute rose. Sur le tapis rouge de la Première du film de Jennifer Lopez, Mother, les jeunes mariés se sont encore pris la tête devant les photographes mercredi 10 mai à Los Angeles, rapporte le Daily Mail. Il faut croire que les prises de bec en public sont devenues un fonds de commerce pour les Bennifer.

Si le couple est arrivé tout sourire et full glamour sur le tapis rouge, ça n'a pas duré. En effet, selon le média britannique, les jeunes mariés ont semblé frustrés à certains moments. Et l'on connait maintenant le penchant de Jennifer Lopez pour donner des ordres à son mari.

Selon la personne qui a lu sur leurs lèvres pour le Daily Mail, la chanteuse âgée de 53 ans a dirigé les moindres faits et gestes de son mari sur le tapis rouge, lui ordonnant notamment de se mettre à un endroit précis et de poser plus proche d'elle.

Vidéo: extern / rest

«On voit pas trop mes seins?»

Tout aurait commencé à cause du haut que portait JLo. Cette dernière aurait demandé à Ben Affleck si son décolleté n'était pas trop plongeant, ce à quoi il aurait répondu: «Non, tout va bien.» Selon Page Six, le couple s'est aussi pris la tête sur la pose à prendre et semblait confus quant à l'endroit où il devait se rendre. S'en est suivi un échange passif-agressif toujours à propos de ce haut trop échancré.

«Rapproche-toi de moi» dit Ben Affleck

«Toi viens près de moi» répond Jennifer Lopez

«Ne t'inquiète pas, bébé» Ben Affleck qui rassure JLo à propos de son haut

Tendax. Image: getty

Mais rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. Ils ont clôturé ce nouvel incident par un bisou devant les photographes, enchantant ainsi la foule de fans qui s'est rendue à la Première du film.

Un nouveau scandale

Bien que leur pseudo dispute sur le tapis rouge se soit bien terminée, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont retrouvés au centre d'un nouveau scandale lorsqu'une vidéo de l'acteur «claquant la porte» de la voiture a fait le tour de TikTok, rapporte toujours Page Six.

La séquence a été filmée ce mardi, soit un jour avant la Première du film Mother. Une vidéo qui a relancé les rumeurs de tension au sein du couple. On y voit Ben Affleck tirer une tête de six pieds de long et en effet, claquer la porte de la voiture derrière sa femme de manière agressive.

Vidéo: extern / rest

(sia)

Vous aimez les Bennifer? Par ici!

Jennifer Lopez aime faire les choses en grand

Vidéo: watson

La vie de couple en 20 cartoons amusants