Netflix est en panne dans le monde entier

Image: Shutterstock

Cette plateforme de streaming est en panne dans le monde entier

Dans plusieurs pays et chez de nombreux utilisateurs, Netflix ne fonctionne plus. La plateforme essaie de rétablir cette situation.

Comme l'annonce BFMTV, il n'est plus possible de regarder ce mercredi des films et des séries sur Netflix, victime d'une panne mondiale.

«Connexion à Netflix impossible» pouvaient lire certains utilisateurs, en France, en Belgique, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. En Suisse, l'application ne fonctionne pas chez tout le monde.

Netflix reconnaît la panne et s'exprime sur son site internet: