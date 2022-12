Pour cette scène, Jenna Ortega a dû apprendre à jouer au violoncelle. image: netflix

La série «Mercredi» bat (presque) tous les records sur Netflix

En seulement douze jours depuis sa sortie, la comédie d'horreur Mercredi produite et réalisée par Tim Burton, fait déjà partie des cinq séries Netflix les plus populaires de l'histoire derrière Squid Game et Stranger Things, saison 4.

La série Netflix Mercredi, avec Jenna Ortega (20 ans) dans le rôle principal, s'apprête à devenir la série la plus regardée de toutes si elle continue sur sa lancée. Avec 411,3 millions d'heures de streaming supplémentaires la semaine dernière (du 28 novembre au 4 décembre), Netflix compte déjà un total de 752,5 millions d'heures de streaming. C'est ce que révèle le palmarès hebdomadaire de la plateforme ce mardi 6 décembre.

Mercredi se place ainsi derrière la célèbre série sud-coréenne Squid Game qui a atteint en 2021 un peu plus de 1,65 milliard d'heures de streaming au cours de ses 28 premiers jours, ainsi que la saison 4 de Stranger Things (1,35 milliard) et Dahmer - Monster: l'histoire de Jeffrey Dahmer (856,2 millions).

Si l'on divise le nombre d'heures de streaming par la durée de la série (6,8 heures), plus de 110 millions de foyers dans le monde ont déjà regardé Mercredi en streaming.

Cette série sombre et drôle se penche sur la vie de la fille de la famille Addams, Mercredi. Ces derniers jours, la chorégraphie dansée par l'actrice principale est devenue virale sur TikTok (#wednesdaydance).

Traduit et adapté de l'allemand par sia