Anna Delvey a vendu des peintures «horribles» pour une somme folle

La fausse héritière qui a inspiré la série Netflix Inventing Anna s'est fait un max d'argent en dessinant et en peignant des tableaux «horribles» selon le New York Post.

Depuis qu'elle est sortie de prison en octobre, la fausse héritière Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, porte un bracelet électronique à la cheville et est assignée à résidence dans son appartement de New York.

Pas facile de se faire du fric quand on est coincé chez soi. Mais Anna Sorokin a trouvé un moyen de se refaire une santé financière. Elle gagne désormais sa vie en vendant des peintures et des dessins et selon le New York Post, elle en a vendus pour 340 000 dollars. C'est pas dégueulasse.

Selon le média américain, Anna Sorokin vend des originaux pour 25 000 dollars et des tirages pour 250 dollars. Ils ont été achetés par un consortium mondial de fans, dont la star du Saturday Night Live Chloe Fineman qui l'a imitée plusieurs fois dans l'émission.

L'une de ses œuvres.

Selon les sources du Post, la comédienne de SNL a acheté un tirage à 250 dollars, une œuvre qui montre la fraudeuse implorant une personne derrière un comptoir de faire tourner sa carte de crédit à nouveau après plusieurs tentatives infructueuses. Chloe Fineman n'a pas répondu aux sollicitations du journal. La valeur de l'œuvre non encadrée devrait augmenter de 280% selon la société de conseil new-yorkaise Founders Art Club... soit celle qui représente l'artiste, donc une information à prendre avec des pincettes.

«Elle a clairement du talent, c'est une personne captivante et ses concepts résonnent pour les gens» Christopher Martine, qui représente Anna Sorokin.

Un certain Casey Grooms, entrepreneur en technologie de San Francisco, a payé 15 000 dollars pour «Prowling in Prada», une acrylique sur toile de 50 cm sur 40 cm qu'il considère comme un moyen idéal de lancer sa collection d'art. Il insiste sur le fait que son investissement sera rentable, surtout grâce à la série Inventing Anna qui a eu un succès monstrueux sur Netflix et qui a immortalisé les années d'escroquerie de la fraudeuse.

Cette peinture s'intitule «Prowling in Prada».

La carrière artistique d'Anna Sorokin lui permet de payer en partie le loyer de son appartement à East Village qui coûte 4250 dollars par mois. Elle est également sur Passes, une plateforme en ligne sur laquelle les utilisateurs paient pour avoir un aperçu de la vie des influenceurs, un genre d'OnlyFans pour blogueurs (sans sexe).

On peut y acheter différents niveaux de contenu, dont un forfait de 549 dollars appelé «Delvey Danger Zone» qui offre un appel de 15 minutes avec Anna. Il y a aussi le «Delvey Download» pour 259 dollars, avec une vidéo personnalisée d'une minute, tandis que ceux qui souhaitent s'abonner peuvent acheter son forfait «Good Behavior» pour 29,99 dollars par mois.

Combien de temps Anna Sorokin pourra surfer sur son succès? L'avenir nous le dira.

