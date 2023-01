Vidéo: watson

«100% Physique» sur Netflix, la télé-réalité musclée façon «Squid Game»

Vous voulez du muscle? Vous allez en avoir, quitte à en attraper des crampes oculaires. On a visionné les premiers épisodes de la nouvelle télé-réalité sud-coréenne 100% Physique. Voici notre avis.

(Attention, cet article contient des spoilers)

La nouvelle télé-réalité sud-coréenne 100% Physique a débarqué le 24 janvier sur Netflix. Les deux premiers épisodes ont eu le mérite de nous fouetter de leur petit shot d'adrénaline par proxy. Le concept?

«Dans cette féroce compétition, cent concurrents en excellente forme physique s’affrontent pour revendiquer l’honneur du meilleur corps» Rien que ça? netlfix

En bref, cent athlètes aussi taillés que médaillés sont enfermés ensemble, se toisent, s'évaluent et se mesurent dans des épreuves presque démoulées de Squid Game. En jeu: 300 millions de wons, soit plus de 200 000 francs.

Petite battle de pour ou contre avec option «bonnes surprises» pour jauger de ce démarrage testostéroné.

Pour

La question de recherche

«Le physique parfait existe-t-il?»: voilà un fil rouge qui ne fait pas dans la dentelle. Cela dit, qui n'a jamais imaginé, juste pour le plaisir, mettre en compétition deux disciplines différentes, en se demandant laquelle, dans une série de duels, l'emporterait? Alpiniste ou lutteur? Militaire ou gymnaste? Force brute ou agilité? Le tenant du cardio ou le fan de gonflette? La comparaison n'a pas toujours lieu d'être, pourtant, on ne peut s'empêcher de pécher et Netflix nous offre le purgatoire.



Des profils variés

Une partie des candidats sont des sportifs reconnus en Corée du Sud, comme le combattant MMA Cho Sunghoon, ou encore le gymnaste et champion olympique Yang Hak-seon. Dans une autre catégorie, l'on retrouve le youtubeur «Modern Tarzan».

D'illustres inconnus qui ont su développer force et endurance à travers leur profession sont aussi en lice. Il y a le sauveteur alpin qui ne laisse personne de glace, et le fermier dont la stature est taillée aux grands airs. Si la plupart sont Coréens, quelques étrangers font partie du casting.

Voici un extrait:

Elément très appréciable, l'on trouve également un groupe de femmes, bien qu'aucune n'échappe au carcan de l'archétype: il y a l'actrice, la pom-pom girl, la pro de crossfit, ou la bodybuildeuse.

Yeon-joo, 24 ans, cheerleader. instagram: @jjuya_o0o

Les clins d'oeil à Squid Game

Ce sont surtout les joueurs qui multiplient les références. Une véritable télé-réalité issue de la série sud-coréenne est actuellement en tournage en Angleterre. Pas de hasard à cela: Squid Game a remporté un tel succès qu'il était prévisible que les géants du streaming soient tentés de traire jusqu'à plus soif la vache à lait de l'audiovisuel. Mais, de son côté, 100% Physique est plutôt un shake protéiné panachant Ninja Warrior avec le jeu du calmar. En bons fans de pop culture, on a aimé retrouver son ambiance mystérieuse, les gardes masqués (mais pas armés), ou encore la logique des numéros.

Contre

Une «variété» de profils discutables

Si l'on compte toutes les plaquettes de chocolat qui s'entrechoquent dans les défis, on peut littéralement ouvrir une usine Cailler. Certes, c'est le concept, mais on est un brin divisé. Le scénario repose un peu trop sur les muscles des joueurs, aussi bandés que scrutés par zooms interposés. Mais en y réfléchissant bien, sur quels critères repose vraiment «le meilleur corps», quand le mental et beaucoup d'autres facteurs entrent en compte? Attention, terrain glissant, vous avez deux heures.

On s'ennuie vite!

ça traîne déjà en longueur. Et les coupes répétant régulièrement les séquences fortes n'arrangent guère les choses.

Trop de candidats

Devoir visionner deux fois la même épreuve pour faire passer tout ce petit monde a fini par nous casser le rythme et les pieds. Avec cent candidats, il y a peu de marge pour mettre en valeur le potentiel de chacun. Il manque, pour faire la différence, le petit fragment d'histoire personnelle qui nous amènera à affectionner un joueur plutôt qu'un autre. Résultat: on a parfois l'impression de regarder une écurie de sportifs qui tentent d'échapper à l'abattoir. La prod' a tout de même repêché quelques candidats de télé-réalité tels que le danseur Cha Hyun-seung, déjà vu dans la saison 1 de Sauve qui pécho (Single's inferno). Comme quoi, il n'y a pas que Les Anges qui font dans le recyclage.

Les bonnes surprises

Entrer dans la tête des athlètes

Et c'est un kiff. Qui n'aurait pas envie d'entendre les pensées intimes d'un Federer, d'un Xhaka, ou d'un M'bappé au moment de se confronter à l'adversaire? Alors certes, dans 100% Physique, la somme des pipeaux est sans aucun doute équivalente aux mauvais côtés du monde de la télé-réalité, et il va nous être difficile de décrypter ce qui, entre l'action scénarisée et la spontanéité, l'emporte.

Un esprit de compet'pas surjoué

Au moment des épreuves, il est clair que chacun donne de son meilleur, et est prêt à aller au-delà de ses limites pour remporter l'honorable magot. De plus, les voix off nous donnent un premier accès à la frustration des sportifs - toujours dans le respect - et à leurs calculs stratégiques. Car c'est ce que nous, innocents spectateurs, scrutions avec impatience: qui sera le preux chevalier, la guerrière, la lâche ou le serpent? En somme, quel numéro va l'emporter: les «1» et les «456», ceux qui en apparence ont l'air d'être les plus faibles, mais savent tirer leur épingle du jeu? Ou ceux dont la gagne est gravée d'avance sur leurs abdos?

En conclusion

Pour l'heure, deux épisodes ont été mis en ligne sur neuf. Tout en doutant de son statut de «pépite de l'année» vendue par les twittos, nous garderons un œil dessus. En espérant que les premiers départs permettront aux candidats restants de gagner en profondeur.

La bande-annonce: