Jenna Ortega lâche des infos concernant la saison 2 de «Mercredi»

Après le succès mondial de la saison 1 de la série de Tim Burton sur Netflix, Mercredi reviendra pour une saison 2 et grâce à celle qui incarne ce rôle principal, on en sait un peu plus.

Même si Mercredi a été un succès mondial et a battu des records sur Netflix au même titre que la saison 4 de Stranger Things et Dahmer, la saison 1 n'a pas plu à tout le monde. Certaines critiques reprochent au show d'être trop lisse et trop orienté vers une teen-série.

Si vous aussi vous avez trouvé que les premiers épisodes étaient un mélange douteux de Harry Potter et de Riverdale, alors vous allez aimer ce qu'a balancé Jenna Ortega qui incarne Mercredi Addams.

Interviewée par Elle Fanning pour Variety, l'actrice de 20 ans qui est également productrice exécutive sur la saison 2 s'est laissée aller à quelques révélations:

«Le scénario est en cours d'écriture, mais nous avons décidé d'aller davantage vers l'horreur. On se débarrasse de toute intrigue romantique, ce qui est vraiment génial. Ce sera plus audacieux, plus sombre. Je n'avais jamais eu à tourner quelque chose d'aussi sérieux auparavant.» Jenna Ortega pour Variety

Si ce qu'elle dit s'avère vrai, fini les triangles amoureux et les histoires à l'eau de rose entre adolescents prépubères.

«J’ai reçu quelques lignes des deux premiers épisodes et tout prend sens, ça me plaît beaucoup. Nous avons eu beaucoup de conversations et je pense que nous avons décidé des choses que nous voulons vraiment améliorer ou approfondir un peu plus…» Jenna Ortega pour Variety

Reste à savoir jusqu'où Netflix acceptera de pousser le curseur de l'horreur de cette série qui, au départ, s'adressait au grand public.

La saison 2 de Mercredi a été validée par Netflix et le tournage devrait commencer en septembre de cette année, mais avec la grève des scénaristes aux Etats-Unis, il se pourrait qu'il faille attendre plus longtemps que prévu.

Autre point d'interrogation: Tim Burton. Aucune information ne précise s'il sera ou non derrière la caméra. Si ce n'est pas le cas, un grand nombre de fans risque d'être déçu. Actuellement, le réalisateur est à Londres en train de tourner la suite de Beetlejuice avec Michael Keaton, Monica Bellucci et Jenna Ortega, qui jouera la fille du personnage de Winona Ryder, également de retour.

