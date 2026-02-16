Aussi toxique qu'addictive: l'émission de télé-réalité la plus dingue des années 2000, sous l'égide du top intransigeant Tyra Banks, est de retour.

Ce show télé américain cruel et problématique est de retour

La télé-réalité choquante qui a marqué le début des années 2000 est de retour: America's Next Model est au cœur d'un documentaire sans filtres sur Netflix et devrait rempiler pour une 25e saison, sept ans après son interruption. Voici, pour l'occasion, dix moments parmi les plus gênants de cette série controversée.



Pour toutes les petites filles qui ont grandi en rêvant de devenir la prochaine Kate Moss, l'émission America's Next Model, un concours de mannequins lancé en mai 2003, a constitué à la fois une source d'inspiration, de petites et grandes angoisses, pour ne pas dire parfois carrément d'expériences traumatiques.

Alors qu'il fait l'objet d'un documentaire disponible sur Netflix depuis ce lundi et devrait bientôt faire son retour pour un 25e «cycle», les innombrables moments controversés et complètement WTF de ce show interrompu en 2018 continuent de hanter l'histoire de la télévision.

En voici dix.

Les crises épiques de Tyra

Nous sommes encore tous sous le choc de la brossée de Tiffany Richardson, candidate du cycle 4, au moment de son élimination après avoir apparemment dénigré l'émission. «Je te soutenais, nous te soutenions tous, comment oses-tu», s'étranglait Tyra Banks, la boss du show, dans un slogan désormais iconique de la culture pop.

L'intéressée, Tiffany Richardson, a confié quelques années plus tard à EW que la crise de colère de Tyra s'est déroulée de manière assez fidèle à la façon dont les téléspectateurs l'ont vue à la télévision, à l'exception qu'il se serait dit «des choses plus profondes que ce qui a été montré» à l'antenne.

«Elle m'a dit que je pouvais retourner dormir sur un matelas crasseux avec mon bébé. Elle y est allée franchement. Bien sûr, ils n'ont pas montré ça. Elle m'insultait, aussi simplement que ça» Tiffany Richardson, à Entertainment Weekly

Le problème des dents

Dans le cadre des «transformations» et des changements de looks des participantes, Danielle Evans s'est vue corriger son écart entre les dents - alors qu'elle avait pourtant répété à plusieurs reprises qu'elle n'en avait pas envie et qu'elle acceptait sa dentition telle qu'elle était.

Danielle Evans a remporté la saison 6. capture d'écran

Neuf saisons plus tard, une autre participante, Chelsey Hersley, a subi exactement le traitement inverse, en se faisant écarter lses dents.

Chelsey Hersley a fait partie des finalistes de la saison 15. capture d'écran

L'«échange» d'origines ethniques

Avec vingt ans de recul, cela restera certainement gravé comme l'un des défis les plus choquants et les plus problématiques de l'histoire de la série: lors des saisons 4 et 13, les candidates ont été invitées à «changer» d'origine ethnique pour un shooting.

Et oui, avant même que vous ne posiez la question, le blackface faisait bel et bien de la partie.

Le vitiligo de Winnie Harlow

Lors de la saison 21, la mannequin Winnie Harlow, Chantelle de son vrai prénom, s'est embrouillée avec un photographe sur le plateau. Alors qu'elle tentait de régler le différend, celle qui est désormais l'un des mannequins les plus célèbres du monde a été traitée de «panda» et de «vache» en raison de son vitiligo - une maladie chronique de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches.

L'évanouissement d'une candidate

Rebecca Epley est surtout connue s'être évanouie en plein tournage lors de la saison 4 - un malaise qui a inspiré le titre de l'épisode, «The Girl Who Suddenly Collapsed» («La fille qui s'est soudainement effondrée»).

Ceci dit, il semblerait que les mannequins s'évanouissaient beaucoup plus souvent que ce que l'on croit au cours de ce show de 24 saisons. «Une fille s'évanouissait chaque semaine», a affirmé Sarah Hartshorne dans un documentaire de Vice TV.

Toutes punchlines de Janice Dickinson

De «Ferme-la, salope, tu es morte à mes yeux» à «Elle est énorme — elle ne deviendra jamais top model», les saillies de l'ancienne mannequin Janice Dickinson balancées à l'égard des candidates resteront gravées dans la bible des gracieusetés les moins ok de l'histoire télévisuelle.

Le mannequin «éléphant»

Constamment critiquée pour son physique lors de la saison 4, la mannequin Keenyah Hill a expérimenté quelques shootings particulièrement odieux durant son passage dans l'émission. Lors d'une séance photo où les participantes incarnaient les sept péchés capitaux, elle s'est «naturellement» vu attribuer celui de la... gourmandise.

Par la suite, lors d'un shooting sur le thème des animaux, c'est dans la peau d'un éléphant que Keenyah Hill s'est retrouvée.

L'épilation pubienne

En mai 2003, le tout premier épisode d'America's Next Top Model laissait augurer de toute l'horreur qui prévaudrait les 24 saisons suivantes. L'une des premières scènes présentait au spectateur dix jeunes femmes, visiblement mal à l'aise, contraintes de subir une épilation brésilienne.

Terrible. capture d'écran

La caméra alternait entre leurs expressions de douleur et leurs jambes presque nues, écartées en l'air, tandis que la bande-son s'attardait longuement sur les cris déchirants des mannequins, lorsque la cire chaude était appliquée sur leurs parties intimes avant que leurs poils pubiens ne soient arrachés d'un coup sec.

Les séances de nus forcées

Nombreuses candidates ont affirmé leur volonté au fil des saisons de ne pas être photographiées nues, avant de se voir poser la question qui tue:

«A quel point veux-tu vraiment devenir mannequin?»

Celles qui ne voulaient pas jouer le jeu étaient purement et simplement... virées. Pour ne citer qu'elle, la jeune Ginger Wells, lors de la saison 7.

Le défilé du pendule

Alexandra n'avait aucune chance lorsqu'elle s'est étalée de tout son long après seulement trois pas sur le podium, lors de la saison 15, signant son élimination définitive de l'émission.

Vous trépignez déjà à l'évocation d'une 25e saison? Le documentaire Reality Check: Dans les coulisses d'America's Next Top Model est disponible sur Netflix dès ce lundi 16 février. La promesse d'une plongée dans les coulisses et des moments les plus extravagants de l'émission. Sortez le pop-corn!

