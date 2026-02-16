Ce show télé américain cruel et problématique est de retour
Pour toutes les petites filles qui ont grandi en rêvant de devenir la prochaine Kate Moss, l'émission America's Next Model, un concours de mannequins lancé en mai 2003, a constitué à la fois une source d'inspiration, de petites et grandes angoisses, pour ne pas dire parfois carrément d'expériences traumatiques.
Alors qu'il fait l'objet d'un documentaire disponible sur Netflix depuis ce lundi et devrait bientôt faire son retour pour un 25e «cycle», les innombrables moments controversés et complètement WTF de ce show interrompu en 2018 continuent de hanter l'histoire de la télévision.
En voici dix.
Les crises épiques de Tyra
Nous sommes encore tous sous le choc de la brossée de Tiffany Richardson, candidate du cycle 4, au moment de son élimination après avoir apparemment dénigré l'émission. «Je te soutenais, nous te soutenions tous, comment oses-tu», s'étranglait Tyra Banks, la boss du show, dans un slogan désormais iconique de la culture pop.
L'intéressée, Tiffany Richardson, a confié quelques années plus tard à EW que la crise de colère de Tyra s'est déroulée de manière assez fidèle à la façon dont les téléspectateurs l'ont vue à la télévision, à l'exception qu'il se serait dit «des choses plus profondes que ce qui a été montré» à l'antenne.
Le problème des dents
Dans le cadre des «transformations» et des changements de looks des participantes, Danielle Evans s'est vue corriger son écart entre les dents - alors qu'elle avait pourtant répété à plusieurs reprises qu'elle n'en avait pas envie et qu'elle acceptait sa dentition telle qu'elle était.
Neuf saisons plus tard, une autre participante, Chelsey Hersley, a subi exactement le traitement inverse, en se faisant écarter lses dents.
L'«échange» d'origines ethniques
Avec vingt ans de recul, cela restera certainement gravé comme l'un des défis les plus choquants et les plus problématiques de l'histoire de la série: lors des saisons 4 et 13, les candidates ont été invitées à «changer» d'origine ethnique pour un shooting.
@sluttytriangle i’m sure we all remember the most infamous episode of america’s next top model #antm #cycle4 #americasnexttopmodel #infamous #bad ♬ original sound - Jo Wild
Et oui, avant même que vous ne posiez la question, le blackface faisait bel et bien de la partie.
Le vitiligo de Winnie Harlow
Lors de la saison 21, la mannequin Winnie Harlow, Chantelle de son vrai prénom, s'est embrouillée avec un photographe sur le plateau. Alors qu'elle tentait de régler le différend, celle qui est désormais l'un des mannequins les plus célèbres du monde a été traitée de «panda» et de «vache» en raison de son vitiligo - une maladie chronique de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches.
L'évanouissement d'une candidate
Rebecca Epley est surtout connue s'être évanouie en plein tournage lors de la saison 4 - un malaise qui a inspiré le titre de l'épisode, «The Girl Who Suddenly Collapsed» («La fille qui s'est soudainement effondrée»).
Ceci dit, il semblerait que les mannequins s'évanouissaient beaucoup plus souvent que ce que l'on croit au cours de ce show de 24 saisons. «Une fille s'évanouissait chaque semaine», a affirmé Sarah Hartshorne dans un documentaire de Vice TV.
Toutes punchlines de Janice Dickinson
De «Ferme-la, salope, tu es morte à mes yeux» à «Elle est énorme — elle ne deviendra jamais top model», les saillies de l'ancienne mannequin Janice Dickinson balancées à l'égard des candidates resteront gravées dans la bible des gracieusetés les moins ok de l'histoire télévisuelle.
Le mannequin «éléphant»
Constamment critiquée pour son physique lors de la saison 4, la mannequin Keenyah Hill a expérimenté quelques shootings particulièrement odieux durant son passage dans l'émission. Lors d'une séance photo où les participantes incarnaient les sept péchés capitaux, elle s'est «naturellement» vu attribuer celui de la... gourmandise.
Par la suite, lors d'un shooting sur le thème des animaux, c'est dans la peau d'un éléphant que Keenyah Hill s'est retrouvée.
L'épilation pubienne
En mai 2003, le tout premier épisode d'America's Next Top Model laissait augurer de toute l'horreur qui prévaudrait les 24 saisons suivantes. L'une des premières scènes présentait au spectateur dix jeunes femmes, visiblement mal à l'aise, contraintes de subir une épilation brésilienne.
La caméra alternait entre leurs expressions de douleur et leurs jambes presque nues, écartées en l'air, tandis que la bande-son s'attardait longuement sur les cris déchirants des mannequins, lorsque la cire chaude était appliquée sur leurs parties intimes avant que leurs poils pubiens ne soient arrachés d'un coup sec.
Les séances de nus forcées
Nombreuses candidates ont affirmé leur volonté au fil des saisons de ne pas être photographiées nues, avant de se voir poser la question qui tue:
Celles qui ne voulaient pas jouer le jeu étaient purement et simplement... virées. Pour ne citer qu'elle, la jeune Ginger Wells, lors de la saison 7.
Le défilé du pendule
Alexandra n'avait aucune chance lorsqu'elle s'est étalée de tout son long après seulement trois pas sur le podium, lors de la saison 15, signant son élimination définitive de l'émission.
Vous trépignez déjà à l'évocation d'une 25e saison? Le documentaire Reality Check: Dans les coulisses d'America's Next Top Model est disponible sur Netflix dès ce lundi 16 février. La promesse d'une plongée dans les coulisses et des moments les plus extravagants de l'émission. Sortez le pop-corn!