Cette nouvelle IA chinoise va faire trembler Hollywood

Le nouveau modèle d'intelligence artificielle Seedance 2.0 de l'entreprise chinoise ByteDance génère des vidéos avec un réalisme bluffant. Il rencontre un succès percutant sur les réseaux sociaux.

ByteDance, l'entreprise mère de TikTok, est également un acteur majeur de l’IA en Chine, qui est la deuxième économie mondiale après les États-Unis. Son nouveau modèle de création de vidéos, Seedance 2.0, a été lancé sur le territoire chinois, et des images synthétiques hyperréalistes envahissent désormais les réseaux sociaux à travers le monde.

Cité par l'AFP, le cabinet de conseil CTOL Digital Solutions, basé en Suisse, a salué Seedance 2.0 comme étant «le modèle de génération vidéo par IA le plus avancé disponible... surpassant Sora 2 d’OpenAI et Veo 3.1 de Google lors de tests pratiques.

«Cette catégorie évolue incroyablement vite. Et la Chine semble en tête. C’est incroyable ce qu’on peut créer avec de simples prompts (scènes, multi-plans, effets sonores, voix…)» Iñaki Berenguer, du fonds de capital-risque LifeX





Appropriation culturelle

Parmi les clips publiés en ligne par les utilisateurs, on a pu voir Brad Pitt et Tom Cruise se battre l'un contre l'autre dans une séquence impressionnante, une version en prise de vue réelle des animés Naruto et Dragon Ball, ou encore une fin alternative de Stranger Things avec un combat titanesque.

Rhett Reese, scénariste de Deadpool et Wolverine, a notamment réagi à cette une vidéo mettant en scène un Tom Cruise et un Brad Pitt synthétique, réalisant ce que le développement rapide de ces outils pourrait signifier pour l'industrie du cinéma.

«J’ai été bluffé par la vidéo Pitt contre Cruise parce qu’elle est tellement professionnelle. C’est précisément pour ça que ça me fait peur. Ma vision pessimiste, c’est qu’Hollywood est sur le point d’être révolutionné… ou décimé.» Rhett Reese X.com

En effet, les vidéos de ce genre se comptent par dizaines et tout semble désormais possible avec une qualité visuelle au niveau des standards de l'industrie cinématographique. On peut même apercevoir un Will Smith combattant un monstre fait de spaghettis. L'acteur, qui avait été l'une des premières victimes de l'IA générative sert désormais de benchmark pour constater à quel point la technologie a évolué avec les années.

Les productions de l’application texte-vers-vidéo Sora 2 d’OpenAI avaient déjà suscité l’an dernier des inquiétudes en matière de droit d’auteur pour sa représentation de personnalités et de personnages issus de propriétés intellectuelles. A l'instar de ses concurrents, Seedance impose un watermark pour signaler que la vidéo a été générée par IA, mais est-ce vraiment suffisant, quand celui-ci reste facile à masquer?

En intégrant Seedance 2.0 à CapCut, son application de montage et modification de vidéos destinée à être partagée sur TikTok, ByteDance s'assure un nombre important d'utilisateurs potentiels. La guerre des IA générant des vidéos ne fait visiblement que commencer.