Mahershala Ali, Julia Roberts ou encore Ethan Hawke, les stars du prochain film de Sam Esmail. Image: Netflix

Le nouveau film Netflix des Obama est très sombre

La fin d'année s'annonce intense sur Netflix. Un nouveau film sur la fin du monde et sur une cyberattaque dévastatrice vient gonfler la liste. Sam Esmail (Mr. Robot) est à la baguette et s'appuie sur un gros casting.

Plus de «Divertissement»

Récapitulons: The Killer de David Fincher le 10 novembre; Maestro de Bradley Cooper le 20 décembre; Rebel Moon de Zack Snyder le 22 décembre et maintenant Leave the World Behind le 8 décembre. Le dernier projet nommé est l'oeuvre de Sam Esmail, le créateur de la série devenue culte (et ancrée dans la culture pop) Mr. Robot nous revient avec un thriller post-apocalyptique, basé sur le livre éponyme de Rumaan Alam.

Le réalisateur, à qui l'on doit également la série Amazon Homecoming et le film Comet, peut s'appuyer sur une belle distribution: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et encore Kevin Bacon vont goûter à cette mystérieuse cyberattaque qui catapultera les Etats-Unis dans le chaos. L'histoire est présentée ainsi par Netflix:

Des vacances familiales sont interrompues par l'arrivée en pleine nuit de deux inconnus cherchant à se protéger d'une cyberattaque. Tandis que la menace se rapproche, chacun tente de défendre sa place dans un monde qui s'écroule.

Autre anecdote intéressante, Barack et Michelle Obama sont annoncés comme producteurs exécutifs du métrage.

Leave the World Behind profitera également d'une sortie en salle avant d'arriver sur la plateforme. La pellicule sera diffusée dans plusieurs cinémas le 22 novembre (date bloquée aux Etats-Unis) avant de finalement débarquer sur Netflix le 8 décembre. (svp)

La bande-annonce très tendue de «Leave the World Behind»