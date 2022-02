Les victimes de l'arnaqueur de Tinder ont récolté plus de 140 000 francs

Les trois femmes que l'on voit dans le documentaire Netflix ont accumulé plus de 140 000 francs de dons depuis le lancement de leur page GoFoundMe.

Si vous avez regardé The Tinder Swindler ou L'arnaqueur de Tinder sur Netflix, alors vous savez que plusieurs femmes ont perdu beaucoup d'argent en voulant protéger Simon Leviev de «ses ennemis».

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte se sont fait arnaquer par Simon Leviev – dont le vrai nom est Simon Hayut. Au total, le faux héritier les a escroquées de 700 000 francs. Ayleen Charlotte, par exemple, a prêté au pseudo playboy plus de 100 000 francs.

A la fin du documentaire, on apprend que les trois victimes continuent de rembourser leurs dettes. Pour y parvenir, elles ont organisé une collecte de fonds.

Le documentaire ayant eu un succès mondial, les dons ont afflué avec un total dépassant désormais 140 000 francs depuis le lancement d'un compte sur la plateforme de financement participatif GoFundMe. Elles tentent de récupérer «leurs vies», comme elles disent.

Simon Hayut a passé deux ans dans une prison finlandaise pour avoir escroqué plusieurs femmes. Après sa libération en 2017, il est retourné en Israël, avant de fuir le pays pour l’Europe. Il a finalement été arrêté pour avoir utilisé un faux passeport en Grèce en 2019. Il a été extradé vers Israël et condamné à quinze mois de prison pour vol, fraude et falsification de documents – toutes des accusations datant de 2011 en rapport avec celles portées contre lui dans le documentaire Netflix. Il a ensuite été libéré après cinq mois pour bonne conduite et, d'après son compte Instagram qu'il a fermé depuis peu, il vit à nouveau la belle vie.

Vidéo: watson