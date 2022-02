Le bodyguard de Simon Leviev porte plainte contre Netflix

Si vous n'avez pas encore vu «L'arnaqueur de Tinder», arrêtez tout et regardez le documentaire. Sinon, vous risquez d'être exclu de nombreuses conversations dans les prochaines semaines à venir et ça va vous énerver, comme pour «Squid Game».

Selon l'avocat de Peter qui a parlé au site LADBible , il n'a pris part à aucune escroquerie et il poursuit maintenant Netflix pour violation de ses droits: «La production de Netflix n'a ni demandé à mon client l'autorisation de publier son image ni de commentaire sur l'affaire. En raison de la publication inattendue du film et de sa popularité immédiate, mon client a perdu son anonymat en l'espace d'un jour seulement, la possibilité de travailler comme garde du corps, probablement pour toujours, ainsi que sa réputation».

Il y en a un qu'on n'a pas entendu, c'est le bodyguard de l'escroc, celui censé le protéger de ses «ennemis». On sait peu de choses sur lui, juste qu'il s'appelle Peter. Dans le documentaire, on apprend que rien ne prouve son implication dans les magouilles de Simon Hayut. Néanmoins, dans le cadre de son arnaque pour soutirer de l'argent aux femmes qu'il a embobinées, Simon Hayut prétendait que sa vie était en danger en envoyant à ses conquêtes des photos de son bodyguard dans une ambulance, après avoir été «frappé».

Cette semaine, on a appris que le faux héritier, de son vrai nom Simon Hayut , a supprimé son compte Instagram, que Tinder l'a banni de son application et qu'il partagera bientôt sa version des faits (selon ses dires, ce qui en langage Simon Leviev veut probablement dire: jamais ).

On a tous pensé qu'il serait facile de se lever au milieu de la nuit pour regarder la descente ou le super-G, certains ont même mis leur réveil, mais la plupart n'ont émergé que trois heures après avec les yeux collés et la bouche pâteuse. Pour ne plus rien manquer des JO, on a demandé conseil aux seigneurs de la nuit: les boulangers.

Quand il a enfin réussi à s'extirper de son lit lundi matin, le journaliste Grégoire Barbey a eu l'impression d'être «une grosse Suisse molle». Le genre de sentiment qu'ont connu ceux qui, le même jour, se sont levés aux aurores pour suivre d'un œil rouge et entrouvert la descente olympique remportée par Beat Feuz.