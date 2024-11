Kaitlyn Dever campe le rôle de Belle Gibson. netflix

Netflix a une nouvelle arnaqueuse à vous présenter

Vous avez aimé Inventing Ana? Vous allez probablement adorer Apple Cider Vinegar, la nouvelle série Netflix sur l'histoire vraie d'une arnaqueuse.

Anna Delvey faisait croire à son monde qu'elle était riche. Belle Gibson a fait pire. En 2013, cette Australienne a simulé à ses fans sur les réseaux sociaux un cancer du cerveau. La sympathie des gens a fait pleuvoir les abonnés et les likes, et par conséquent, l'argent. Elle a prétendu n'avoir plus que quatre mois à vivre avant de guérir grâce, comme elle le partageait, à une alimentation saine. Belle Gibson clamait qu'un régime à base de plantes et des thérapies naturelles lui avaient sauvé la vie. Grâce à ce mensonge, elle s'est construit un empire.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Dans le rôle de Belle Gibson, Kaitlyn Dever, brillante dans la mini-série Unbelievable sur Netflix dans laquelle elle joue une adolescente violée et poussée à se rétracter. On a pu aussi la voir dans Dopesick sur Disney Plus et The Last of Us, saison 2.

Pour réaliser la série, Samantha Strauss (Nine Perfect Strangers, The End) s'est basé sur le livre The Woman Who Fooled the World, écrit par Beau Donelly et Nick Toscano, les deux journalistes qui ont découvert les détails de la tromperie de Belle Gibson. Mais ce que ne nous dit pas la bande-annonce, c'est que la mini-série suit le destin croisé de quatre femmes en matière de bien-être.

Il y a d'abord Lucy (Tilda Cobham-Hervey), une femme qui lutte contre le cancer et qui est séduite par la communauté et l'espoir offerts par le fil Instagram de Belle. Milla Blake (Alycia Debnam-Carey) lance quant à elle une plateforme de bien-être rivale après avoir été diagnostiquée avec une forme grave de sarcome. Elle est persuadée qu'elle peut surmonter son diagnostic grâce à un régime de lavements au café et à une alimentation riche en jus. Finalement, il y a l'amie proche de Milla (Aisha Dee), qui rencontre Belle lors d'un événement et se lance dans un partenariat avec elle.



Aujourd'hui, Belle Gibson a disparu des réseaux sociaux. Elle a été condamnée en 2017 à une amende de 230 000 francs, une somme qu'elle n'a jamais payée. Son entreprise n'existe plus et sa maison et ses biens ont été perquisitionnés. Elle vivrait désormais dans une communauté éthiopienne à Melbourne.

Apple Cider Vinegar sortira en 2025. Aucune date n'a été avancée.

