Pour Netflix, Nicole Kidman se tape le patron de sa fille

Zac Efron est une star de cinéma égocentrique. Suffisant pour que la maman de Zara, son assistante qui le déteste, tombe dans ses bras (forcément musclés). Voici la bande-annonce de A Family Affair.

Ce résumé vous est offert par Wikipédia: «Une jeune femme nommée Zara travaille comme assistante pour la star de cinéma Chris Cole, jusqu'à ce que Chris, qu'elle déteste, tombe amoureux de sa mère». Pas n'importe quelle maman, puisque c'est la grande et l'irremplaçable Nicole Kidman qui batifole avec Zac Efron, dans cette prochaine comédie Netflix produite par les responsables d'Anyone But You, avec Sydney Sweeney.

A Family Affair aurait dû sortir en novembre dernier, mais la grève des scénaristes à Hollywood a momentanément rangé le projet dans un tiroir. Aurait-il fallu qu'il y reste? C'est toujours difficile de juger quand on n'a que la bande-annonce à se mettre sous la pupille. Mais certains détails laissent craindre le pire.

Avait-on besoin de déployer Nicole Kidman pour incarner cette Brooke qui craque pour le jeune et narcissique patron de sa fille? Avait-on besoin d'une comédie romantique qui nous rappelle qu'une mère est aussi une femme? Fallait-il insister sur le fait que la grand-mère en ferait elle aussi son quatre-heures de ce «beau brun le plus sexy de Buzzfeed»?

On jugera sur pièce le 28 juin prochain.

Cela-dit, quand la bande-annonce d'une comédie romantique dépasse les deux minutes, il y a de grandes chances pour que les meilleures vannes s'y trouvent. Un exemple? Au début du trailer, Zara (incarné par Joey King) surprend sa mère et son boss au pieu. Un choc qui va l'envoyer la tête la première contre le mur de la chambre.

Chris à Zara (au sol): «Zara, si tu m'entends, cite-moi le nom du film qui m'a valu un Teen Choice Award»

La réponse:

Chris, perspicace: «Je crois qu'elle va bien»

Vous l'aurez compris, rien de bien inédit. Pour ne rien arranger, le film ne semble pas aller bien plus loin qu'une série de blagues et de clichés hélas intemporels. Une riche et belle maman célibataire, une progéniture ingérable et pourrie gâtée, un beau gosse chargé d'agir comme un beau gosse.

A noter que c'est la deuxième fois que Nicole Kidman déboule sur Netflix. En 2020, avec la comédie musicaleThe Prom, de Ryan Murphy et aux côtés de Mery Streep, elle était bien, mais pas top. Pour A Family Affair, il faudra sans doute se contenter d'un simple rafraîchissement avec les premières canicules.

Vous voulez juger par vous-même?

C'est ici: Vidéo: youtube

(fv)