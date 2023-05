Tchin, tchin, Les filles! Image: netflix

Du sang neuf et encore plus de botox dans la saison 6 de «Selling Sunset»

Elle est disponible depuis aujourd'hui sur Netflix. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de regarder la saison 6 de Selling Sunset.

OMG, elles sont de retour! Les agentes immobilières les plus drama du monde reviennent pour une saison 6 de Selling Sunset sur Netflix. Pour rappel, cette télé-réalité suit une brochette de femmes avec le front parfaitement lissé et le visage figé comme une image d'IA vendant des maisons luxueuses à Los Angeles.

Le but de ce show: nous montrer des villas chères à nous en décrocher la mâchoire et suivre les crêpages de chignons de ces business women accros aux douches autobronzantes et aux tailleurs trop flashy. C'est un peu comme les Real Housewives de Beverly Hills, sauf qu'elles ont une licence en immobilier.

Oui, mesdames et messieurs, c'est dans ce genre de tenue qu'on vend des baraques à plusieurs millions de dollars. netflix

La saison 6 de Selling Sunset a donc été dévoilée ce vendredi 19 mai avec 11 épisodes, de quoi occuper le week-end qui s'annonce pluvieux.

La bande-annonce👇

Vidéo: youtube

On y retrouve Chrisheeeeeeeell (c'est comme ça qu'il faut prononcer son prénom), Heather, Mary, Emma, Davina, le noyau dur des premières saisons. Il y a également Chelsea qu'on a pu voir dans la saison 5 et qui était devenue très copine avec Christine Quinn, celle qui a contribué à rendre le show si célèbre. Christine, aka Burger and Botox, a néanmoins été virée de l'émission. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, elle vit très bien de ses petites économies avec son mari milliardaire.

Aux dernières nouvelles, elle pose pour différents magazines (avec ou sans culotte)👇

Qui sont les nouvelles recrues?

Pour combler le trou béant que Christine Quinn a laissé dans nos cœurs, Netflix est allé chercher du sang neuf: Nicole Young intègre ainsi l’équipe aux côtés de Bre Tiesi. D'après les premières images, cette dernière semble être la nouvelle méchante du show. Je pose son Instagram là, parce que je sais que vous allez la stalker, bande de commères.

C'est vrai qu'elle a l'air méchante... Image: netflix

... Très, très méchante. Image: netflix

Mis à part ces deux nouvelles têtes, les choses ne semblent pas avoir changé

Amanza est toujours en train de pleurer...

Image: netflix

Les filles continuent de prendre leur pause-café dans les maisons qu'elles sont censées vendre...

Image: netflix

Le Quiet Luxury, elles n'en ont jamais entendu parler.

Image: Selling_Sunset_S6_E4_(Native)_00_07_32_06

Cette cloche insupportable n'a pas bougé (pas merci Chrisheeeeeeeell).

Image: netflix

Et il n'y a toujours pas assez de place sur ce foutu canapé pour les réunions (abusé).

Image: netflix

Rappelons quand même que la véritable «bad bitch» toutes saisons confondues, ça reste lui:

Les vrais savent. twitter

