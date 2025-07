Justin Bieber a vécu une autre journée parfaite en Suisse

Si le chanteur canadien n'a vraisemblablement pas quitté Genève pour aller crapahuter du côté de Gruyère ou du Creux-du-Van ce jeudi, il semble toujours apprécier son séjour en terres helvétiques, comme en atteste son activité frénétique sur les réseaux sociaux.

La Suisse s'est trouvé un nouveau fan. Si la superstar ne s'est pas encore photographiée en pleine dégustation d'une fondue ou les crocs plantés dans un pâté vaudois moelleux, il a (au moins!) lâché un like enthousiaste sur un post instagram d'une joueuse de la Nati, Smilla Vallotto. En voilà, un bon patriote.

Preuve que notre pays doit être une destination reposante pour le jeune papa, il a profité de cette journée face au jet d'eau pour se lancer (enfin!) dans une promo assidue de son dernier album, Swag, sorti la semaine dernière, en partageant nombre de photos et vidéos de ses fans à travers la planète.

Il n'a pas manqué non plus de continuer à documenter son voyage en Suisse. A commencer par le Four Seasons, où il réside avec sa femme Hailey:

La première photo du jour, dans un salon feutré du Four Seasons de Genève. justin bieber

Pendant que la Suisse allemande se demandait avec excitation si le chanteur n'avait pas passé la barrière de rösti, après que plusieurs véhicules aux vitres teintées aient été aperçus du côté d'Aarau, ce dernier savourait une clope en prenant la pose au bord de la fenêtre, dans sa suite genevoise.

Une photo agrémentée de moult drapeaux suisses: «🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭».

Avouez, on a tous tenté ce shooting bancal. justin bieber

On reconnait derrière la devanture du joailler Golay fils et Stahl, à côté du Four Seasons. justin bieber

Le penseur. justin bieber

Sans aller jusqu'à affirmer que le Canadien achètera sa prochaine villa à Cologny ou dans le Lavaux la semaine prochaine, une chose est sûre: ce séjour aura autant ému Justin Bieber... que le reste de la Suisse.

