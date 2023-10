Ces chiens subissent la folie de leurs maîtres pour Halloween

Ces chiens subissent la folie de leur maître pour Halloween

Une parade d'Halloween pour chiens a eu lieu à New York - et les photos de toutous déguisés ne déçoivent pas. Florilège.

Pourquoi être tout seul à se déguiser pour fêter Halloween, quand on a la chance d'avoir un toutou pour souffrir avec nous et partager cette lourde «responsabilité»?

Les Américains l'ont bien compris: nos amis à quatre pattes font de parfaits mannequins. Déguisés en Barbie, en plante en pot, en guitariste ou en employé d'UPS, des centaines de chiens ont donc «pré-fêté» Halloween à New York, samedi, dans l'East Village de Manhattan. Evidemment, ce sont plutôt leurs propriétaires qui en ont vraiment profité (en plus des photographes).

Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants de ce concours annuel bien particulier ont su faire preuve d'une grande créativité.

«And the winner is...» Image: imago

Selon les organisateurs, 15 000 personnes et de nombreux chiens déguisés ont assisté au spectacle, qui s'est déroulé environ une semaine avant Halloween (dont la date exacte est le 31 octobre).

C'est finalement «Pookah» qui a été désigné vainqueur - un Spitz déguisé en «Pookah-l'ours», avec un pull rouge et un pot de miel.

Ce ne sont pas tant les déguisements que les adorables expressions qui s'affichent sur le museau des toutous qui ont séduit les internautes.

Florilège des meilleurs chiens-guisements:

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York 1 / 19 «Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant. source: imago/bruce cotler / imago images

(lak/sda/dpa)