NFT: un enfant fait fortune en vendant des œuvres d’art numériques



Image: weird whales / watson

Un gosse de 12 ans fait fortune en vendant ses œuvres en NFT

Le Londonien a gagné «un peu» d'argent de poche pendant ses vacances grâce à ses œuvres numériques: plus de 300'000 francs.

Il a 12 ans, il s'appelle Benyamin Ahmed et il gagne mieux sa vie que beaucoup de jeunes de son âge. Il gagne aussi sans doute plus que de nombreux adultes. Alors que les enfants de 5 ans jouent à cache-cache et à manger de la terre, le Londonien, quand il avait 5 ans, faisait déjà du code. «20 à 30 minutes par jour», explique son père à la BBC (au cas où vous souhaitiez rattraper votre retard en informatique et devenir riche aussi).

Pendant les vacances scolaires, le petit génie a créé une série d'œuvres numériques, «Weird Whales», qui lui a rapporté environ 290'000 livres sterling (environ 366'000 francs). Inspiré par un mème, Benyamin Ahmed a décliné sa petite baleine à 3350 exemplaires uniques, vendus sous forme de NFT en Ethereum, une cryptomonnaie.

Les œuvres numériques du Londonien 🐳

Image: capture d'écran «Weird whales»

«Les acheteurs de NFT sont légèrement crétins»

Plus tôt cette année, toujours auprès de la BBC, Charles Allsopp, un ancien commissaire-priseur de chez Christie's avait fait savoir qu'il ne comprenait pas l'intérêt d’acquérir des œuvres en NFT. «L'idée d'acheter quelque chose qui n'existe pas est tout simplement étrange. Les gens qui investissent là-dedans sont légèrement crétins, mais j'espère qu'ils ne perdront pas leur argent.»

Les amateurs d'art numérique «légèrement crétins» qui ne sont pas d'accord avec le commissaire-priseur retraité peuvent toujours acheter des petites baleines. Ou attendre la prochaine série de Benyamin, qui aura pour thème les super-héros.

