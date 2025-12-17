brouillard-1°
Divertissement
Noël

29 sapins de Noël qui vont outrer le petit Jésus

Le petit Jésus serait outré s'il voyait ces 29 sapins de Noël

Noël approche à grands pas. Et tout le monde n'a pas le temps de décorer un beau sapin de Noël. La preuve.
17.12.2025, 05:3517.12.2025, 05:35

Aucune raison que le roi des forêts soit banal. Certaines personnes osent les créations les plus fantaisistes. Que ce soit beau, singulier ou «intéressant» comme disent les critiques culinaires quand un plat est dégueulasse, les sapins que vous allez voir sont tout sauf normaux.

Pour les personnes qui veulent un «arbre» malgré le fait d'avoir un chat.

hässlicher Weihnachtsbaum
bild: imgur

Devinez le pays ! 🤷‍♀️🤷‍♂️

Godzilla Weihnachtsbaum Japan
bild: imgur

C'est de la merde ce sapin, non?

Weihnachtsbäume
bild: reddit

L'arbre de Noël pour les minimalistes absolus.

Weihnachtsbaum für Minimalisten
bild: imgur

Comme ça, chaque jour, il y a de nouvelles décorations.

Weihnachtsbaum
bild: imgur

Utilisez les ressources dont vous disposez.

Hässlicher Weihnachtsbaum
bild: imgur

Il n'a pas toujours besoin d'être classique.

Image
bild: imgur

Comment recycler ses décos de Halloween.

Weihnachtsbaum
bild: imgur

Toujours voir le bon côté des choses. 👍

Image
bild: imgur

Différents pays, différents arbres.

Weihnachtsbaum Mexico
bild: imgur

Une branche de Noël.

Hässlicher Weihnachtsbaum
bild: imgur

Que la forêt soit avec toi.

Star Wars
bild: imgur

Apparemment, c'est un trend

Image
bild: imgur

Je confirme.

Darth Vader
bild: imgur

C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Wait for it...

hässliche Weihnachtsbäume
bild: imgur

...

Hässlicher Weihnachtsbaum
bild: imgur

Sûrement une maison sans enfants.

Image
bild: imgur

Un sapin fantôme.

Weihnachtsbaum
bild: imgur

Cette année, tout est un peu différent.

Image
bild: imgur

Au cas où vous ne trouvez pas d'arbre mais que vous avez plein de livres.

Weihnachtsbaum aus Büchern
bild: imgur

Bonjour, non.

Image
bild: imgur

Un arbre à vigne. MDR

Wein Weihnachtbaum
bild: imgur

Les informaticiens ont aussi le droit de fêter Noël.

IT Weihnachtsbaum
bild: imgur

Cet arbre suggère que quelqu'un l'aime coloré. Mais vraiment de la pure spéculation.

Weihnachtsbaum
bild: imgur

Franchement, parfois, mieux vaut ne rien faire. 😅

Image
bild: imgur

Regardez ces chiens à l'adoption fêter Noël:

All I want for Christmas is: regarder ces chiens choisir eux-mêmes leur cadeau

Et dans ce laboratoire aussi, ils veulent créer l'esprit de Noël.

Weihnachtsbaum Labo
bild: imgur

L'arbre de Noël pour les vrais bonhommes.

Weihnachtsbaum Fass
bild: imgur

Il manque les décos, mais l'arbre a une belle forme.

Hässlicher Weihnachtsbaum
bild: imgur

Qu'est-ce qui est pire, le sapin ou la décoration? 😅

Image
bild: imgur

Même avec d'authentiques petits bras de T-Rex.

Weihnachtsbaum T-Rex
bild: reddit

(smi)

Et voici des pulls de Noël si moches qu'ils deviennent géniaux.

1 / 22
Les plus moches pulls de Noël
source: imgur
Voici le vrai visage de celui qui a inspiré le Père Noël

Vidéo: watson
