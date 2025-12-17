Le petit Jésus serait outré s'il voyait ces 29 sapins de Noël

Noël approche à grands pas. Et tout le monde n'a pas le temps de décorer un beau sapin de Noël. La preuve.

Aucune raison que le roi des forêts soit banal. Certaines personnes osent les créations les plus fantaisistes. Que ce soit beau, singulier ou «intéressant» comme disent les critiques culinaires quand un plat est dégueulasse, les sapins que vous allez voir sont tout sauf normaux.

Pour les personnes qui veulent un «arbre» malgré le fait d'avoir un chat.

Devinez le pays ! 🤷‍♀️🤷‍♂️

C'est de la merde ce sapin, non?

L'arbre de Noël pour les minimalistes absolus.

Comme ça, chaque jour, il y a de nouvelles décorations.

Utilisez les ressources dont vous disposez.

Il n'a pas toujours besoin d'être classique.

Comment recycler ses décos de Halloween.

Toujours voir le bon côté des choses. 👍

Différents pays, différents arbres.

Une branche de Noël.

Que la forêt soit avec toi.

Apparemment, c'est un trend

Je confirme.

C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Wait for it...

...

Sûrement une maison sans enfants.

Un sapin fantôme.

Cette année, tout est un peu différent.

Au cas où vous ne trouvez pas d'arbre mais que vous avez plein de livres.

Bonjour, non.

Un arbre à vigne. MDR

Les informaticiens ont aussi le droit de fêter Noël.

Cet arbre suggère que quelqu'un l'aime coloré. Mais vraiment de la pure spéculation.

Franchement, parfois, mieux vaut ne rien faire. 😅

Regardez ces chiens à l'adoption fêter Noël:

Et dans ce laboratoire aussi, ils veulent créer l'esprit de Noël.

L'arbre de Noël pour les vrais bonhommes.

Il manque les décos, mais l'arbre a une belle forme.

Qu'est-ce qui est pire, le sapin ou la décoration? 😅

bild: imgur

Même avec d'authentiques petits bras de T-Rex.

