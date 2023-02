En plus de pas être bon, c'est vraiment moche. shutterstock

C'est officiel, le riz Casimir est l'un des pires plats au monde

Ne tirez pas sur le messager! Ce n'est pas nous qui le disons, mais une encyclopédie en ligne.

Oliver Baroni Suivez-moi

TasteAtlas est l'encyclopédie en ligne de la cuisine et de son histoire culturelle - une sorte d'atlas mondial des plats traditionnels du monde entier. Plus de 10 000 repas et plats y sont répertoriés et décrits.

Et chacun de ces plats reçoit une note de chaque utilisateur - ce qui signifie, entre autres, que des classements peuvent être créés. Non seulement parmi les meilleurs et les plus populaires menus du monde, mais aussi parmi les pires.

Voici les statistiques de février 2023:

Et oh ho! Que découvre-t-on dans le top 20?

Le riz Casimir, inventé en 1952 par le fondateur de Mövenpick, Ueli Prager, a été un l'incontournable des menus des restaurants à travers le pays (surtout en Suisse allemande) pendant des décennies. C'est ainsi qu'on imaginait l'exotisme de l'Extrême-Orient dans les années 1950: un gloubi-boulga de riz, d'émincé de veau, le tout dans une sauce douce à la crème de curry. Et pour rendre l'ensemble vraiment très «asiatique» et «dépaysant», quelques fruits ont été ajoutés: de la banane (frite), de l'ananas (en conserve) et des cerises de cocktail (celles qui ont l'air fausses).

Un plat iconique de la Suisse qui a pratiquement disparu et que la communauté internationale ne semble pas apprécier. Franchement, on la comprend: la combinaison du veau avec la banane, ça exclut pas mal de monde. Mais alors que le Riz Casimir était en 18ème place le 3 février, Taste Atlas a mis à jour son classement le 8 février et voilà que le plat se place désormais à la 41ème place, entre une délicatesse colombienne à base de fourmis et un ragoût américain de boeuf haché et de pâtes. L'honneur est pratiquement sauvé.

Merci aux utilisateurs qui ont fait remonter le Riz Casimir dans le classement. A savoir que c'est comme dans Quatre Mariage pour une Lune de Miel, on n'a pas le droit de voter pour le plat de son propre pays.

Sachez également que TasteAtlas a classé les 10 pires plats suisses et que la meringue de Gruyère ainsi que le carac en font partie. Preuve qu'il faut prendre ce genre de classement avec des pincettes.

Voici les 20 pires plats du monde, selon TasteAtlas:

Thorramatur (IS)

C'est un plat traditionnel qu'on consomme en janvier et en février. C'est un peu comme une planchette apéro, mais avec du requin fermenté, de la tête de mouton grillé et autres délicatesses islandaises.

Bacon enrobé de chocolat (US)

L'une des inventions les plus excentriques des Etats-Unis, ces obsédés du bacon. Elle a été créée dans les années 1900.

Bild: Shutterstock

Les Anispläzchen (DE)

Bild: Shutterstock

Ce sont des biscuits de Noël traditionnels allemands. Ils sont parfumés à l'anis et peuvent contenir de la cannelle. Ils sont partiellement secs sur la couche supérieure tandis que le centre reste moelleux et humide. Ça ressemble à des Änischräbeli suisses.

Chicken Riggies (US)

Bild: wikicommons

Un classique de la cuisine italo-américaine de la région d'Utica-Rome dans le nord de l'État de New York. Un plat de pâtes trop cuites qui se compose généralement de poulet, de rigatoni et de pepperoni et d'une sauce à la crème de tomate.

Beuschel (AT)

Si ce plat typiquement autrichien ne fait pas mouche, c'est probablement parce qu'il est composé d'abats, généralement du cœur et des poumons, et est servi dans une sauce crémeuse.

Les endives au jambon (FR)

Le plat français est etonnament très haut placé dans ce classement. Pourtant, quoi de plus réconfortant que des endives grillées dans une béchamel le tout enrobé de jambon blanc?

Image: Shutterstock

Sopa de caracol (HN)

Cette soupe nous vient du Honduras. Il s'agit d'un mijoté au lait de coco et escargots de mer. Hmmm!

La soupe de pain (AL)

C'est un plat paysan allemand à base de pain rassis et de bouillon de viande (généralement du bœuf) ou de légumes. Le pain (généralement du pain de seigle) est frit dans du beurre ou du saindoux (graisse de porc) avec des oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés et croustillants avant d'être ajoutés à un bouillon chaud assaisonné de sel et de poivre et de noix de muscade. Là aussi, on ne comprend pas très bien pourquoi ce plat est si mal classé.

Scouse (GB)

Ragoût de bœuf ou d'agneau du nord-ouest de l'Angleterre et du Pays de Galles, mais généralement de Liverpool.

Bild: Shutterstock

Tête de veau (FR)

Voilà un plat avec lequel certains d'entre vous sont familiers: la tête de veau. Souvent servi en gelée, en terrine ou en plat du dimanche dans un bouillon de légumes, on utilise notamment les joues ainsi que la langue et la cervelle.

Image: Shutterstock

Kaeng som (TH)

Soupe thaïlandaise au curry de poisson aigre. Il est important de s'arrêter sur le mot «aigre».

Bild: Shutterstock

Les rognons à la diable (EN)

Il s'agit d'un plat anglais: des rognons d'agneau frits dans une sauce riche et épicée faite de vinaigre, de moutarde, de sauce Worcestershire, d'une pincée de poivre de Cayenne et parfois d'un peu de gelée de fruits.

shutterstock

Scottish Deep Fried Pizza (GB)

Bild: wikicommons

La Grande-Bretagne, ce pays où on fait tout frire, propose une pizza surgelée qui est panée et... frite. Cet «encas» est vendu comme de la street food.

Rouleaux de légumes (IEGB)

Les rouleaux de légumes sont un mensonge. Cette préparation d'Irlande du Nord est, en fait, un saucisson de bœuf maigre avec des herbes et des légumes (généralement des poireaux et des oignons) qui est tranché et frit.

Gule ærter (DK)

C'est une soupe danoise aux pois jaunes avec du porc ou des saucisses.

Bild: Shutterstock

Anis de Flavigny (FR)

Bild: Shutterstock

On n'a pas très bien compris pourquoi ce bonbon faisait partie de cette liste. Ce n'est pas un plat, mais selon l'encyclopédie, ces bonbons anisés fabriqués à l'origine par les moines bénédictins de l'abbaye de Flavigny ne sont pas bons.

Araignées frites (KH)

L'araignée frite est une délicatesse offerte dans diverses régions du Cambodge. Elle est préparée à partir de l'espèce de tarentule Haplopelma albostriatum (tarentule à rayures blanches). On ne comprend pas tout à fait quand et pourquoi cette préparation des araignées comme nourriture a commencé. Cependant, on suppose que la faim et le manque de nourriture pendant le règne des Khmers rouges ont poussé la population à sortir des sentiers battus.

Bild: Shutterstock

Gâteau Pizza (CA)

Le Canada a osé l'impensable: faire une pizza très épaisse comme un gâteau en la cuisant dans un moule à tarte. Oooooh Canada!

Bild: wikicommons

Salade Indigirka (RU)

Il s'agit d'une salade de poisson qu'on trouve dans l'est de la Russie. Elle est faite à base de poisson blanc congelé en dés.

Bild: Shutterstock

Et le plat qui obtient la pire note des utilisateurs est...

Hákarl (IS)

Spécialité islandaise à base de viande de requin du Groenland fermentée. L'odeur et le goût du plat sont très intenses; et la consistance de la chair est très caoutchouteuse.

Bild: Shutterstock

Le riz Casimir est-il vraiment l'un des pires plats du monde? Oui, parce que c'est une création suisse-allemande. J'avoue que la soupe de sang lui fait concurrence.

Vous aimez les classements? D'accord.

Gros débat à la rédaction