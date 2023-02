newyorktimes/twitter

«Une déclaration de guerre à l'Italie» Le New York Times assassine la carbo

Le New York Times a eu l'outrecuidance de proposer une recette de pâtes carbonara... à la tomate. L'Italie en sueur.

La carbonara, c'est: des pâtes, des œufs, du guanciale (ou de la poitrine fumée si vous n'avez pas pris option italien à l'école) du pecorino romano et du poivre. C'est tout! Il n'y a rien d'autre. On ne le répètera jamais assez: il n'y a pas de crème dans la carbonara et encore moins de sauce tomate.

Pourtant, le New York Times, bien décidé à réinventer les classiques de la cuisine italienne, s'est dit que ce serait une bonne idée de pimper le plat iconique de Rome en y ajoutant de la sauce tomate justement. Selon le média américain: «Les tomates donnent au plat une saveur vive.» Un écart qui ne pouvait que provoquer l'hystérie collective sur Twitter.

«Ça devrait être illégal» Un internaute sur Twitter

«Il suffit de dire que c'est un plat différent» Un internaute sur Twitter

«Dans la cuisine italienne, il y a des règles» Un internaute sur Twitter

«Donc on a encore fait un nouveau plat qu'on appelle carbonara» Un internaute sur Twitter

Les photos sont belles, le site est d'ailleurs très léché et les plats ont l'air toujours appétissants, mais la question n'est pas là. N'est-ce pas une «déclaration de guerre à l'Italie» comme dirait un internaute?

D'autres font remarquer que cette soi-disant carbo à la tomate est «le résultat d'une relation incestueuse entre la carbonara et l'amatriciana». L'amatriciana est une sauce composée de tomates, de pecorino, de gianciale, d'un petit piment et de vin blanc.

Le New York Times creuse encore un peu plus sa tombe en soulignant dans la description de son plat qu'il est traditionnellement préparé avec du parmesan. Non, non, non et NON. Traditionnellement, on utilise du PE-CO-RI-NO. Que le New York Times veuille revisiter un plat traditionnel, c'est un parti-pris comme on dirait chez Top Chef, mais que ce soit écrit quelque chose de faux, c'est du travail bâclé.

Le journal propose également d'opter pour du bacon plutôt que de la guanciale car c'est plus accessible et je cite: «le bacon apporte une belle note fumée.» Au point où on en est, c'est peut-être le point le moins grave.

La recette est très bien notée sur le site: 4 étoiles sur 5 et à l'inverse de Twitter, les commentaires sont plutôt positifs:

«Je ne comprends pas le besoin de critiquer cette recette de manière aussi impitoyable. Je l'ai faite hier soir et la sauce était parfaitement soyeuse» Un avis sur le site du New York Times

«Les puristes, détendez-vous. C'est littéralement une base de carbonara à laquelle on ajoute des tomates» Un avis sur le site du New York Times

Rappelons quand même que ce journal, aussi prestigieux soit-il, n'est pas une référence quand il s'agit de proposer des recettes. Il avait déjà provoqué les défenseurs de la tradition italienne en créant une carbonara végétarienne aux épinards et une carbonara aux artichauts. Perso, j'ai essayé une fois une recette de poulet à la rhubarbe... c'était dégueulasse. Une autre fois, j'ai tenté un pudding aux bananes, je l'ai carrément jeté, c'était immangeable.

La cuisine italienne, c'est sacré

On se quitte sur des burgers crados:

1 / 10 Des burgers crados qui donnent quand même faim

Chez watson, on a carrément fait une battle sur... les pâtes: