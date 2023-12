Ikea vous réserve une surprise de taille pour Noël, mais...

Ikea nous nous laisse pas tomber pour Noël. montage de qualité.

Vous aimez Noël? Et vous aimez Ikea? (oui, cet article sera sans transition, c'est décembre, on n'a plus le time!) Réjouissez-vous, le géant suédois est bien décidé à ne pas vous laisser en plan pour les fêtes de fin d'année. En effet, le distributeur spécialisé dans l'ameublement est bien conscient que certains de ses clients ne se perdent pas dans son labyrinthe de tables SKOGSTA ou de chaises métalliques TOSSBERG juste pour l'amour du do-it-yourself et des vis éternellement manquantes.

Encore que, chez Ikea, certains n'ont qu'une chose en tête 🥴

Non! Figurez-vous (histoire vraie) que certaines âmes originales se rendent à Ikea comme on se balade à l'Aboretum d'Aubonne, juste pour le plaisir de se rendre à la cafétéria déguster les fameuses boulettes suédoises (si mon ex lit cet article, il se reconnaîtra, et je le salue gastronomiquement). Pour ceux qui sont encore dans l'ignorance, il s'agit de boulettes de viande ou végétales qui, servies avec une bonne purée, de la sauce épaisse et de la confiture d'airelles, vous rajoutent mille points de karma calorique négatif sur la balance.

Ikea a donc tablé sur cette bonne chère pour garnir le pied de nos sapins, et nous a concocté... une version XXL de sa boulette de viande-culte, nommée HUVUDROLL (bon appétit). Ainsi, sur leur table dédiée à la ripaille de fin d'année, des petits chanceux pourront troquer leur sempiternelle fondue chinoise et sauce aux-petites-herbes-au-goût-de-plastique pour une méga-boulette «de la taille d'une dinde».

Vous préférez une vraie dinde? Petits joueurs. Dites-vous que ce menu vous faciliterait la vie: économiques, les 4,5 kilogrammes de bidoche sont à partager entre tous vos futurs convives. Le hachis sphérique est fourni «clé en main», avec sa boîte et sa sauce à la crème (mais sans le sac bleu FRAKTA). Esthétiquement, il se défend - il est aussi sobre qu'un «Bonhomme Des Neiges» de Cédric Grolet. On espère juste que votre four est aussi large qu'une écurie de la F1.

Ce cyclope à la viande va mettre votre régime de Noël sur orbite.

Et les végétariens ne sont pas oubliés sur une étagère BILLY poussiéreuse, noooon! Les heureux herbivores (dont je fais partie deux jours par an) pourront se remplir la panse via un concept bien pensé: un arbre de Noël aux boulettes de légumes.

C'est chou, nan? Des boulettes aux p'tits légumes Ikea, entre le beurre et le pinot gris.

Ah, vous êtes intéressé, maintenant? C'est là que je me dois de détruire vos illusions. La gargantuesque croquette sera uniquement disponible dans les magasins Ikea situés au Royaume-Uni - et en quantités limitées. Pour les fans inconditionnels, c'est peut-être l'occasion de reprendre contact avec cette chère tante Maggie, ses gâteaux secs... et son HUVUDROLL sous perfusion de Trenbolone.

Si elles étaient dispo en Suisse, les boulettes XXL signées Ikea comme menu de Noël, ça vous dirait? Pourquoi pas, ça me changerait des pizzas que je commande à la dernière minute. Pas d'opinion. Je ne suis jamais en charge de la cuisine pour Noël. Mais quelle idée vulgaire! Un repas de Noël, ça se concocte avec amour, à la maison et sur plusieurs jours. Pourquoi pas... Je suis un peu le Mike Horn culinaire, j'aime prendre des risques.

