Je préfère encore manger une pizza à l'ananas que de goûter à ce plat. heinz

«C'est un poisson d'avril?» Heinz annonce une collab improbable

La marque, connue pour son ketchup, s'est associée à Absolut pour créer une sauce tomate à la vodka et les gens sont perplexes.

Plus de «Divertissement»

Prenez ce qui se fait de pire dans les sauces industrielles et mélangez ça à l'une des marques de vodka les plus imbuvables. Vous obtiendrez une sauce tomate Heinz x Absolut.

Pourquoi une telle «sheitanerie»? (sheitanerie: mot inventé qui vient de Sheitan qui signifie le diable en arabe). Parce que les deux marques veulent toucher un public jeune avec leur idée de génie tout droit sortie d'un livre de sorcellerie. Heinz et Absolut disent s'être inspirées d'une recette devenue virale sur TikTok en 2020 pendant le confinement: les pâtes à la sauce tomate et vodka. Parmi les apprentis cuisiniers qui ont popularisé ce plat, le top model Gigi Hadid. Pas merci à elle.

La recette est très basique: il s'agit d'une sauce tomate piquante déglacée à la vodka liée avec de la crème et du parmesan. Pas de quoi se taper le cul par terre, mais il en faut peu pour impressionner les gens de TikTok avec la cuisine. Rappelez vous du gratin de pâtes à la féta... on avait l'impression que les gens découvraient la lune... De la feta cuite?!? Whaaaat!🤯🤯🤯

Ça avait carrément provoqué des pénuries dans certaines villes aux Etats-Unis👇

Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps de «cuisiner», Heinz et Absolut proposent la sauce toute faite. Bonne nouvelle, la Tomato Vodka Pasta Sauce est une édition limitée, ce qui veut dire qu'on ne la verra pas longtemps dans les rayons et deuxième bonne nouvelle, on ne la trouvera qu'au Royaume-Uni, ce pays réputé pour sa culture culinaire irréprochable.

C'est comme ça qu'on mange ses spaghetti au Royaume-Uni. heinz

Sur Twitter, les internautes ne sont pas emballés:

«C'est sûr, c'est une blague»

«Les Italiens vont avoir une crise cardiaque en lisant ça»

«C'est déjà le 1er avril?»

«Certaines entreprises ont trop d'argent pour se permettre de faire ce genre de bêtise»

Une recette simple et savoureuse (sans vodka)

Les pâtes à la vodka sont une création italo-américaine. La vodka sert à déglacer, mais vous avez meilleur temps d'utiliser du vin blanc ou du vin rouge, ça apportera plus de goût. A l'inverse de la recette TikTok, vous pouvez remplacer les flocons de piment par un petit piment sec effrité ou un petit piment frais émincé que vous mélangez avec l'ail et l'oignon. On met toujours les épices en début de cuisson pour que leurs arômes s'expriment. Et pour que la sauce soit moins lourde, mais tout de même un peu grasse, vous pouvez remplacer la crème par des pignons mixés.

Plus de scandales culinaires

Suivez-moi pour plus de recettes!

1 / 9 Suivez-moi pour plus de recettes! source: imgur

Vous voulez du gras, du vrai? Par ici👇