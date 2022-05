Des organes reproducteurs à manger et déguster, comme en attestent ces slogans bien sentis: «Ouvrez grand la bouche» ou «Vivez une grosse, douce et juteuse expérience» . Le ton est donné et l'arrivée de la marque peut parfois provoquer des remous dans certains coins. Le Parisien révélait qu'à Angers, des parents se sont montrés offusqués par ces pâtisseries osées. A coup sûr, les Lausannois ne manqueront pas de se délecter de ces créations coquines.

Oh, un phallus et une vulve Star Wars! Image: Instagram de La quequetterie

Les Island Boys vous manquent? Ils sont de retour et désormais, ils «boxent»

Les jumeaux rappeurs viennent de recevoir une offre pour participer à une compétition de boxe opposant les stars des réseaux sociaux.

«I'm an Island Boooyyyyyyy!» Vous vous souvenez de ce refrain entraînant? Celui des Island Boys, ce duo improbable avec une coupe de cheveux improbable, un look improbable et une chanson improbable? Eh bien Flyysoulja et Kodiyakredd sont de retour! (Je sais, ils nous ont manqué à nous aussi). Ils viennent de recevoir un carton d'invitation pour monter sur le ring.