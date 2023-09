Les gens qui écrivent «I hope this email finds you well».

Timbaland, Furtado et Timberlake viennent de ruiner mon adolescence

Le trio qui a fait vibrer les années 2000 est de retour! En écrasant le bouton «play» avec la puissance d'un parpaing lâché du 6e étage, j'ai lancé Keep Going Up de ce trio de mon enfance (de Nelly Furtado, Timbaland et Justin Timberlake). Voici mon avis, à chaud et à cœur ouvert.

Woohooo! J'étais TELLEMENT contente quand on a appris que Timbaland, Nelly Furtado et Justin Timberlake se réunissaient pour sortir un nouveau morceau. Hystérique. Comme une gamine qui fait des loopings sur la balançoire. En bonne millennial, j'ai grandi dans les années 2000 aux sons de ces trois artistes.