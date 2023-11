Voici l'affiche de Paléo et on sait quand ouvrira la billetterie

«Pour moi, Paléo, c’est un esprit « Peace & Love », la joie, l’énergie qui se dégage de la foule, l’« être ensemble ». Cela nous a très rapidement évoqué des esthétiques graphiques sixties ou seventies dans lesquelles on trouve kaléidoscopes, rotations et répétitions d’éléments. Pour créer cet univers visuel, nous avons repris ces mêmes esthétiques et les avons retravaillées avec des couleurs plus vives, plus pop et des photos actuelles.»

Tae-Yun Aum