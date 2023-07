Laurent Ruquier, lors de la 35e édition des Victoires de la Musique, le 14 février 2020, à Boulogne-Billancourt, France. dr

Laurent Ruquier quitte France 2: «J'étais malheureux»

L'animateur star quitte le service public, après plus de trente ans d'activité en son sein. Il serait en négociation avec TF1, et a confirmé, dans l'attente, maintenir sa présence dans une célèbre émission.

Il était installé depuis 1992 sur les antennes du service public. Puis, mardi 4 juillet, Laurent Ruquier a annoncé quitter France 2. Selon les informations du Parisien, qui a révélé l'information, l'emblématique animateur aurait prévu de migrer sur TF1. Il pourrait en gérer la direction, dès la rentrée 2023.

A l'origine du départ de Laurent Ruquier, la dégradation de ses relations avec la direction de France 2. La mésentente aurait commencé au printemps 2020, dès sa prise de commande de l’ancien talk-show du samedi soir, On est en direct, avec Léa Salamé. La collaboration avait finalement duré deux ans.

«J’ai rapidement compris que c’était très compliqué d’animer un talk-show à deux. Et Léa n’y est pour rien. Ça s’est sûrement mieux passé avec elle que si cela avait été quelqu’un d’autre, puisque nous avons une vraie complicité» Laurent Ruquier le parisien

Il ajoute:

«Mais j’étais malheureux. Et quand je ne suis pas heureux, je m’en vais» Laurent Ruquier

Laurent Ruquier quitte-t-il la radio?

Les négociations entre Laurent Ruquier et TF1 sont encore en cours. Dans l'attente, le sexagénaire a confirmé maintenir sa présence à la radio de RTL, dans l'émission Les grosses têtes. Il y sera de retour dès la fin du mois d'août.

C'est une page importante du paysage audiovisuel français qui se tourne. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Laurent Ruquier a investi les écrans des téléspectateurs francophones pendant plus de 30 ans. Prolifique, il aura lancé et présenté de nombreuses émissions à succès, telles que On a tout essayé, On ne demande qu’à en rire et On n’est pas couché.

