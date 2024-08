Vidéo: watson

Le super yacht de Steve Jobs a percuté un autre super yacht

Problème de riches, mais problème quand même. Le super yacht de Steve Jobs, le Venus, a heurté mercredi le Lady Moura, un autre bateau de luxe.

C'est un véritable drame qui s'est joué sous nos yeux de prolétaires ce mercredi 7 juin au large de Naples. Le Venus, le super yacht ayant appartenu à Steve Jobs, a heurté le Lady Moura, un autre super yacht. La scène de l'incident a été filmée par Ricardo Salinas, un homme d'affaires mexicain et accessoirement propriétaire du Lady Moura. On y voit la proue du Venus, 78 mètres de long, entrer en collision avec le flanc de son yacht de 105 mètres.

Les deux bateaux étaient au mouillage (ce qui signifie que «l'encre a été jetée» si vous n'avez pas le pied marin) lorsque l'accident s'est produit. Malgré les tentatives et les cris de l’équipage du Lady Moura pour éviter l'impact, la collision n’a pas pu être évitée. Plus de peur que de mal heureusement, bien que l'on ignore si un verre de Ruinart s'est renversé sur le pont.

Conçu par Steve Jobs et le designer Philippe Stark, le Venus est estimé à 120 millions de dollars. Image: FEADSHIP

Selon le capitaine du Venus, c'est un changement de vent soudain qui serait à l'origine du déplacement du yacht, provoquant ainsi la collision. Les deux capitaines se sont entretenus immédiatement après l’incident pour discuter des réparations mineures nécessaires.

En légende de sa vidéo, Ricardo Salinas, le propriétaire du Lady Moura, a affirmé que l'équipage du Venus était en faute, écrivant en espagnol:

«J'aimerais savoir ce que le capitaine et l'équipage ont fait pour ne pas voir un yacht de la taille du mien devant eux. Heureusement, il n'y a eu qu'une égratignure, mais c'est une grosse égratignure qui va coûter cher à réparer.»

On peut effectivement imaginer que les réparations doivent couter l'équivalent d'un rein, puisque le Lady Moura, lancé en 1990, a été acheté en 2021 pour un prix connu de 125 millions de dollars. Il fait désormais route vers la Grèce.

Le yacht Venus, qui a pris la route en direction de la Corse, a été dessiné par Philippe Starck et construit pour le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, pour la modique somme de 120 millions de dollars. Le célèbre entrepreneur n'aura jamais pu fouler le deck de son navire puisque celui-ci est décédé en 2011, soit un an avant que son bateau ne sorte des chantiers. Le yacht a été livré à sa femme, Laurene Powell Jobs, et il est depuis utilisé à titre privé. On ignore s'il a subi des dégâts. Au vu des réparations sur les produits Apple, on peut aisément estimer qu'une égratignure doit couter tout aussi «cher à réparer».

