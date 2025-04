Mais quel âge a donc le personnage de Kate McCallister dans Maman, j'ai raté l'avion? Image: 20th century fox

L'âge de ces personnages va vous donner un sérieux coup de vieux

Les trentenaires, quadragénaires ou quinquagénaires d’hier ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui, et ce n'est pas la pop-culture qui vous dira le contraire, comme le prouvent ces exemples.

Plus de «Divertissement»

Chaque Noël, lors du traditionnel revisionnage de Maman, j’ai raté l’avion, nombreux sont ceux qui restent choqués de découvrir que Catherine O’Hara, qui incarne la mère de Kevin, avec ses cinq enfants et son immense maison, n’avait que 36 ans au moment du tournage. Un âge que ceux ayant grandi avec ce film, vieux de 35 ans, ont depuis longtemps atteint ou s’en approchent dangereusement.

Conclusion: on est devenu vieux. Image: tiktok

Dans le film, son âge n’est jamais mentionné. Pourtant, les fans estiment qu’elle paraît bien plus âgée – probablement en raison des vêtements et de la coiffure de l’époque. Cela tient aussi du fait qu'on avait tendance à avoir des enfants plus jeunes et des familles plus nombreuses dans les années 1990 qu'aujourd'hui.

Voici d'autres acteurs qui, eux aussi, étaient bien plus jeunes que vous ne l’imaginiez:

Les Craquantes

Image: nbc

Dans la série Les Craquantes, Dorothy, Rose et Blanche sont censées être sexagénaires. Pourtant, les actrices semblent avoir facilement 20 ans de plus. Seule Estelle Getty, alors âgée de 62 ans, jouait un personnage de 80 ans. Bea Arthur (Dorothy) et Betty White (Rose) étaient dans leur soixantaine au début de la série, tandis que Rue McClanahan (Blanche) était la plus jeune, avec seulement 51 ans.

Danny Tanner dans La Fête à la maison

Image: Jeff Franklin Productions

Danny Tanner, veuf et père de trois filles, n’avait que 29 ans dans le premier épisode de La Fête à la maison. L’acteur Bob Saget (Danny) avait 31 ans à l’époque, tandis que John Stamos (Jesse) avait exactement le même âge que son personnage: 24 ans.

Claire et Jamie dans Outlander

Image: starz

Lorsque Claire Fraser voyage pour la première fois dans le passé, elle a 27 ans. Son époux Jamie, est bien plus jeune, avec seulement 22 ans. Pourtant, les acteurs qui les incarnent étaient bien plus âgés. Caitriona Balfe, qui joue Claire, avait 35 ans, tandis que Sam Heughan, qui interprète Jamie, en avait 34.

Meredith Blake dans À nous quatre

Image: walt disney pictures

Meredith est la méchante belle-mère des jumelles Annie et Hallie, les héroïnes du film À nous quatre, sorti en 1998. Sauf que l’actrice Elaine Hendrix, qui joue ce rôle, n’avait que 28 ans à l’époque et, quand on a dépassé cet âge aujourd’hui, c’est un peu difficile à digérer.

Le Docteur Brown de Retour vers le futur

Image: universal pictures

L’âge de Doc varie selon les médiums: il est né en 1914 dans les jeux vidéo, en 1920 dans les films, et en 1922 dans les dessins animés. Cependant, la version considérée comme canon reste celle interprétée par Christopher Lloyd dans la trilogie. Le personnage a 65 ans dans le premier Retour vers le futur, bien qu’il pourrait facilement passer pour un octogénaire. Pourtant, l’acteur n’avait que 46 ans au moment du tournage.

Mia dans Pulp Fiction

Image: Moviepilot

La mystérieuse Mia Wallace n’a qu’une vingtaine d’années lorsqu’elle épouse le chef de gang Marsellus Wallace dans Pulp Fiction. C’est également l’âge de son actrice, Uma Thurman, qui avait 24 ans lors de la sortie du film en 1994.

Jon Snow dans Game of Thrones

Image: hbo

Dans la première saison de Game of Thrones, le personnage de Jon Snow n'a que 16 ans lorsqu'il est envoyé à ce qu'on appelle «The Wall». Son père, Ned Stark, a quant à lui environ 35 ans lorsqu'il *Attention spoiler* est décapité.

Les acteurs qui les incarnent, Kit Harington et Sean Bean, étaient respectivement âgés de 25 et 52 ans à l’époque.

Sherlock

Image: bbc

Le premier roman d’Arthur Conan Doyle, Une étude en rouge, se déroule en 1881, ce qui signifie que Sherlock Holmes a 27 ans lorsqu’il rencontre son futur partenaire, le docteur Watson. Benedict Cumberbatch, quant à lui, avait 34 ans lorsqu’il a incarné le célèbre détective dans la série produite par la BBC en 2010.

Claude Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame

Image: disney

Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris et principal antagoniste de l’adaptation Disney de Bossu de Notre-Dame, peut sembler âgé, mais il n’a en réalité que 36 ans. Un détail qui correspond d’ailleurs parfaitement au roman original.

Worf dans Star Trek

Image: paramount

Le maquillage porté par Michael Dorn dans ce rôle le fait clairement passer pour un vétéran de guerre endurci. Pourtant, lorsqu’il rejoint pour la première fois l’équipage du vaisseau spatial Enterprise, son personnage n’a que 24 ans. L’acteur, lui, avait alors 39 ans.

Julianne et Kimberly dans Le Mariage de mon meilleur ami

Image: tristar pictures

Julianne, le personnage de Julia Roberts dans Le Mariage de mon meilleur ami, a 27 ans. L’actrice, elle, avait 30 ans lors de la sortie du film en 1997. Kimberly, la fiancée du meilleur ami de Julianne, est beaucoup plus jeune, âgée de seulement 20 ans. Ce rôle était incarné par Cameron Diaz, qui avait 25 ans à l’époque.

Hans Taupeman dans Les Simpson

Bien qu’il ressemble à un grand-père, Hans Taupeman n’a que 31 ans, du moins selon ses propres déclarations, ce que confirme également la page Wikipédia de la série. Personnage particulièrement malchanceux à bien des égards, son apparence ratatinée serait attribuée à son alcoolisme.

Image: fox

(cmu)