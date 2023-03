Vidéo: watson

People

6 moments super bizarres du procès de Gwyneth Paltrow

L'actrice américaine, accusée d’avoir blessé un homme lors d’un accident de ski en 2016, est devant la justice depuis le 21 mars. Mais le procès semble tourner à la farce, provoquant les rires d'internet.

Plus de «Divertissement»

Le ski est un sport qui coûte cher, et ce n'est pas Gwyneth Paltrow qui vous dira le contraire. La star pourrait en effet y laisser quelques plumes si ce dont l'accuse Terry Sanderson est avéré. Cet auteur de 76 ans affirme avoir eu quatre côtes cassées et des séquelles cérébrales après une collision avec Gwyneth Paltrow en 2016 sur une piste de ski de l’Utah. Selon sa version, l'actrice, qui skiait de façon «imprudente», aurait fui, toutes lattes devant.

On en parlait ici 👇 People Poursuivie pour délit de fuite, Gwyneth Paltrow comparaît cette semaine de Marie-Adèle Copin

Le Britannique réclame plus de 3 millions de dollars de dommages-intérêts à la star (de quoi s'offrir des abonnements de ski Ad vitam æternam). De son côté, Gywneth Paltrow affirme au contraire que le plaignant lui a foncé dans le dos. Elle tient pour preuve un moniteur de ski, qui a confirmé que l'Américaine s'était arrêtée pour aider le malheureux. Elle réclame un dollar symbolique et le remboursement des frais de justice.

Jusqu'à présent, le procès ultra-médiatisé de Johnny Depp et Amber Heard avait la palme des auditions lunaires et surréelles. Mais il semblerait que celui de Gwyneth, qui a débuté le 21 mars, ne soit pas en reste. Rien de surprenant de la part de la star oscarisée de 50 ans un brin excentrique qui a lancé, il y a peu, une gamme de bougies «senteur vagin», ou encore une «thérapie à l'ozone par voie rectale.»

Vous vous demandez comment ça marche? People La dernière lubie de Gwyneth Paltrow? L'ozone dans le rectum

On vous résume ce florilège judiciaire en six tableaux:

Quand son avocat décrit l'accident

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'avocat de Gwyneth donne de sa personne pour décrire l'accident, et que tout ça a l'air bien technique. Entre scènes de mime et bafouillages, l'homme de loi semble avoir fait usage de sa botte très (mais alors très) secrète en plaidoirie. Verdict sur son efficacité dans quelques semaines.

Vidéo: twitter

L'avocat avait en outre de la peine à lire un texte projeté (et agrandi). «Est-ce que ça dit «dit»? Je ne peux pas lire. Quelqu'un...?» Que quelqu'un se dévoue pour aider le malheureux.

«Je suis tellement jalouse »

Il ne doit pas être simple de plaider face à une star. Mais pas pour Kristin VanOrman, l'avocate du plaignant, qui semble fan de l'actrice, et bien heureuse de pouvoir papoter avec elle:

- L'avocate: «Puis-je vous demander votre taille?»

- Gwyneth Paltrow: «un peu moins d’1m80.»

- L'avocate: «Je suis tellement jalouse, je dois mettre des talons de 10 cm pour arriver à 1m65.»

Dans une autre interaction, l'avocate lui demande: «Vous portiez des lunettes et un casque. Vous ressembliez un peu à tout le monde sur la piste?». Ce à quoi l'actrice acquiesce.

« Je parie que vous portiez la meilleure tenue de ski de la station» Kristin VanOrman, avocate et experte de ski wear

La taille , toujours la taille

Revenant sur les moments qui suivent la collision:

- Gwyneth: Je lui criais dessus.

- L'avocate: Assez fort...?

- Gwyneth: J'étais très énervée.

- L'avocate: Vous êtes petite mais puissante. A vrai dire...vous n'êtes pas si petite.



Une perte irréparable

Gwyneth Paltrow a révélé que l'accident l'a empêchée de jouir d'une partie de ses «vacances très chères».

«J'ai perdu une demi-journée de ski»

Et ça, au pays de Christian Constantin où la planchette apéro de l'après-ski est sacralisée, on sait que c'est impardonnable. Courage Gwyneth.

Ces moments super bizarres du procès de Gwyneth Paltrow 👇 Vidéo: watson

L'avocate adverse connaît ses dossiers people

De toute évidence, la pièce symbolique réclamée par Gwyneth cause de nombreuses interrogations dans le camp adverse. Kristin VanOrman lui a même demandé si elle s'est inspirée de Taylor Swift, qui avait reçu en 2017 un dollar symbolique à l'issue d'une procédure gagnée contre un DJ de Denver accusé de l'avoir pelotée.

«Vous n'êtes pas amie avec Taylor Swift?» L'avocate du plaignant, menant l'enquête pour savoir si Gwyneth fait partie des Swifties . Nous aussi on veut savoir

L'actrice de Contagion a insisté sur le fait qu'elle n'était pas au courant de l'affaire lorsqu'elle a pris la décision de contre-poursuivre Terry Sanderson.

Bonus

Alors que la fille de Terry Sanderson a également été appelée à la barre, l'avocat de l'actrice s'est excusé de ses questions inquisitrices. «I was being an ass earlier». Traduction:

«J'ai été un peu con tout à l'heure» traduit avec Deepl

Alors que les extraits sont massivement repartagés sur la Toile, nombre d'internautes se sont amusés de l'étrange ambiance du procès, qui au final était un peu à l'image de la star. En effet, selon le Huffington post, Gwyneth aurait tenté «d’offrir des "douceurs" sucrées aux huissiers du tribunal», ce à quoi les avocats du plaignant se seraient opposés.

«On dirait que tout ce procès autour du ski et de Gwyneth Paltrow a été écrit par Mike White» [le créateur de The White Lotus, série satirique sur les ultra-riches] via the Huffington post, relayant twitter

Certaines célébrités ont même réagi:

«Le témoignage de Gwyneth Paltrow ressemble à un sketch du SNL» L'écrivaine Amee Vanderpool twitter

On n'aurait pas pu dire mieux.

Ces moments super bizarres du procès de Gwyneth Paltrow 👇

Vidéo: watson

Au fait, que fait la star, quand elle est chez elle? People Se faire détruire pour une salade de Joanna Oulevay

Les meilleurs moments du procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard Vidéo: watson