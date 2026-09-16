Voici à quoi auraient ressemblé ces célébrités dans les années 80

Une nouvelle tendance envahit les réseaux sociaux: des photos générées par IA montrent à quoi l’on aurait ressemblé dans les années 80. Nous avons testé le phénomène avec des célébrités suisses.

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Quiconque a ouvert Instagram ou TikTok au cours de la semaine écoulée a très probablement été submergé par des images au look des années 80. Mais ces clichés ne datent pas de cette époque: ils ont été créés à l’aide de l’intelligence artificielle. Les stars et influenceurs, en particulier, se sont fait représenter avec des vestes en tissu parachute, des coiffures permanentées ou encore des survêtements aux couleurs néon éclatantes.

Pour nous amuser, nous avons testé cette tendance avec des célébrités, suisses et internationales. Voici le résultat:

Zendaya

Original

Image: Variety

Les années 80!

Image: watson open ai

Marco Odermatt

Original

Image: instagram/marcoodermatt

Les années 80!

Image: watson open ai

Harry Styles

Original

GC Images

Les années 80!

image: watson open ai

Granit Xhaka

Original

Image: instagram/granitxhaka

Les années 80!

Image: watson open ai

Roger Federer

Original

Image: www.imago-images.de

Les années 80!

Image: watson open ai

Justin et Hailey Bieber

Original

Image: FilmMagic, Inc

Les années 80!

image: watson open ai

Taylor Swift

Original

GC Images

Les années 80!

image: watson open ai

Travis Kelce

Original

Getty Images North America

Les années 80!

image: watson open ai

(traduit et adapté par mbr)

Vidéo: watson