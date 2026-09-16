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Voici à quoi auraient ressemblé ces célébrités dans les années 80

Voici à quoi auraient ressemblé ces célébrités dans les années 80

Une nouvelle tendance envahit les réseaux sociaux: des photos générées par IA montrent à quoi l’on aurait ressemblé dans les années 80. Nous avons testé le phénomène avec des célébrités suisses.
16.09.2026, 05:3116.09.2026, 06:05
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Quiconque a ouvert Instagram ou TikTok au cours de la semaine écoulée a très probablement été submergé par des images au look des années 80. Mais ces clichés ne datent pas de cette époque: ils ont été créés à l’aide de l’intelligence artificielle. Les stars et influenceurs, en particulier, se sont fait représenter avec des vestes en tissu parachute, des coiffures permanentées ou encore des survêtements aux couleurs néon éclatantes.

Pour nous amuser, nous avons testé cette tendance avec des célébrités, suisses et internationales. Voici le résultat:

Zendaya

Original

Zendaya at the 78th Emmy Awards held at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Image: Variety

Les années 80!

Image
Image: watson open ai

Marco Odermatt

Original

Marco Odermatt
Image: instagram/marcoodermatt

Les années 80!

Marco Odermatt 80er Trend
Image: watson open ai

Harry Styles

Original

NEW YORK, NY - MARCH 15: Harry Styles is seen on March 15, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
GC Images

Les années 80!

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image: watson open ai

Granit Xhaka

Original

Granit Xhaka
Image: instagram/granitxhaka

Les années 80!

Granit Xhaka 80er Trend
Image: watson open ai

Roger Federer

Original

NEWPORT, RI - AUGUST 28: Swiss former tennis player Roger Federer warms up before playing tennis during the International Tennis Hall of Fame Celebrity Pro Classic on August 28, 2026 at the Internatio ...
Image: www.imago-images.de

Les années 80!

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Image: watson open ai

Justin et Hailey Bieber

Original

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Justin Bieber and Hailey Bieber attend the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. ...
Image: FilmMagic, Inc

Les années 80!

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image: watson open ai

Taylor Swift

Original

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 15: Taylor Swift is seen in Greenwich Village on June 15, 2026 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images)
GC Images

Les années 80!

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image: watson open ai

Travis Kelce

Original

TAMPA, FLORIDA - AUGUST 22: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs warms up prior to a preseason game against the Tampa Bay Buccaneers at Raymond James Stadium on August 22, 2026 in Tampa, Florida ...
Getty Images North America

Les années 80!

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image: watson open ai

(traduit et adapté par mbr)

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