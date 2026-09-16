Voici à quoi auraient ressemblé ces célébrités dans les années 80
Une nouvelle tendance envahit les réseaux sociaux: des photos générées par IA montrent à quoi l’on aurait ressemblé dans les années 80. Nous avons testé le phénomène avec des célébrités suisses.
Quiconque a ouvert Instagram ou TikTok au cours de la semaine écoulée a très probablement été submergé par des images au look des années 80. Mais ces clichés ne datent pas de cette époque: ils ont été créés à l’aide de l’intelligence artificielle. Les stars et influenceurs, en particulier, se sont fait représenter avec des vestes en tissu parachute, des coiffures permanentées ou encore des survêtements aux couleurs néon éclatantes.
Pour nous amuser, nous avons testé cette tendance avec des célébrités, suisses et internationales. Voici le résultat:
Zendaya
Original
Les années 80!
Marco Odermatt
Original
Les années 80!
Harry Styles
Original
Les années 80!
Granit Xhaka
Original
Les années 80!
Roger Federer
Original
Les années 80!
Justin et Hailey Bieber
Original
Les années 80!
Taylor Swift
Original
Les années 80!
Travis Kelce
Original
Les années 80!
(traduit et adapté par mbr)
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