Taylor Swift piège ses fans dans un sketch très spécial aux Emmys

Alors que tout indiquait que Taylor Swift ferait l'impasse sur la cérémonie des Emmy Awards lundi soir, la superstar de la pop n'a pas manqué de créer la surprise en surgissant dans un sketch hilarant - et avec un invité très spécial.

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C'est toujours comme ça, avec Taylor: elle est toujours là, même quand on ne l'attend pas. La chanteuse incontournable a offert l’un des caméos les plus inattendus de la 78e cérémonie des Emmy Awards, organisée lundi 14 septembre à Los Angeles.

Avant la soirée, tous les indices pointaient pourtant vers une absence de la chanteuse. Son film Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show avait décroché cinq nominations, mais les catégories concernées avaient déjà été attribuées lors des Creative Arts Emmys, le 5 septembre. Autre raison de ne pas faire le déplacement: son mari, Travis Kelce, disputait le même soir son premier match de sa saison NFL avec les Kansas City Chiefs.

Mais les organisateurs avaient visiblement prévu leur coup.

Dans un sketch préenregistré inspiré de Law & Order: SVU, Mariska Hargitay, maîtresse de cérémonie des Emmy Awards, reprend son célèbre rôle d’Olivia Benson pour résoudre une affaire particulièrement épineuse: Taylor Swift sera-t-elle présente aux Emmys?

Face à un tableau rempli de fils rouges et d’indices, l’actrice explique qu’il faut raisonner comme les Swifties, ces fans capables de transformer le moindre détail en «Easter egg», des indices annonçant le prochain mouvement de leur idole. Et soudain, une voix intervient dans l’enquête. C’est Taylor Swift elle-même.

Affublée d'un tailleur, la chanteuse de 36 ans rejoint les enquêteurs et assure que tous ces éléments ne sont probablement pas des indices. Une affirmation évidemment peu crédible venant de celle qui a bâti une partie de sa communication sur des messages cachés destinés à ses fans.

Taylor Swift a créé la surprise dans un sketch avec Mariska Hargitay et son chat Olivia Benson. image: nbc

Elle en profite d’ailleurs pour lâcher une mystérieuse succession de mots – «Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south» – avant de faire comme si elle n’avait absolument rien dit. De quoi, évidemment, envoyer immédiatement les Swifties à la chasse aux théories.

Mariska Hargitay finit malgré tout par résoudre l’affaire: non, Taylor Swift ne sera pas aux Emmy Awards. «Peut-être qu’elle va faire l’un de ces chouettes sketchs préenregistrés pour soutenir la présentatrice», suggère alors innocemment la principale intéressée.

Mais le meilleur reste à venir.

Au son du fameux «dun-dun» de Law & Order, la caméra révèle que Taylor Swift tient dans ses bras… Olivia Benson, son chat. Le Scottish Fold de la chanteuse porte justement le nom du personnage incarné depuis plus de vingt-cinq ans par Mariska Hargitay.

Un clin d’œil particulièrement savoureux à l’amitié qui lie les deux femmes depuis plus d’une décennie. Taylor Swift est une fan de longue date de Law & Order: SVU et Mariska Hargitay avait notamment participé au clip Bad Blood. L’actrice a même poussé la blague jusqu’à baptiser l’un de ses propres chats «Karma», comme la chanson de sa bonne copine.

Premier match depuis les noces

Pendant que son double télévisuel jouait les enquêtrices à Los Angeles, la vraie Taylor Swift se trouvait à près de 2200 kilomètres de là, à Kansas City. La chanteuse avait choisi l’Arrowhead Stadium pour assister au premier match de la saison des Chiefs, opposés lundi soir aux Denver Broncos, et surtout au premier match officiel de Travis Kelce depuis leur mariage en juillet.

Les caméras d’ESPN l’ont rapidement repérée dans une loge VIP, vêtue de rouge et blanc et en pleine discussion avec… Tom Cruise, lui-même invité au mariage du couple.

Autre détail abondamment commenté: le joueur de 36 ans est arrivé au stade son alliance dorée bien visible au doigt, pour entamer une saison que plusieurs médias américains présentent déjà comme potentiellement la dernière de sa carrière.

Taylor Swift avait donc trouvé une manière assez spectaculaire d’être à deux endroits à la fois: dans les tribunes de l’Arrowhead Stadium en direct, et sur les écrans des Emmy Awards grâce à son sketch préenregistré. (mbr)

Vidéo: watson