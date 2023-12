Romain Gavras et Dua Lipa c'est désormais du passé. Image: Corbis Entertainment

Dua Lipa plaque son amoureux «avant que ça tourne au vinaigre»

La chanteuse Dua Lipa et le réalisateur Romain Gavras, it's over.

Décidément, tout bouge très vite sur la planète people. Alors qu'on apprenait hier que la chanteuse Rosalía faisait soupirer un nouveau prétendant, l'on apprend dans le même temps qu'un autre «power couple» n'est plus. En effet, la chanteuse Dua Lipa et le cinéaste et réalisateur Romain Gavras font désormais «chemin à part», apprend-on de source sûre (merci le Sun!)

Pour ceux qui ne suivent pas chaque minute de la vie des stars (quel scandale!), rembobinons de quelques moments romantiques: c'est en mai 2023, sur le tapis rouge de la Croisette, que le couple officialise sa relation. Les fans sont exaltés, les photographes, survoltés.

Chacun commente la nouvelle bulle d'amour que la chanteuse de 28 ans, d'ordinaire très discrète quand il s'agit de vie privée, vient de faire éclater au grand jour.

Cependant, la chanteuse a décidé de se séparer de son chéri, nous apprenait le Sun ce week-end. La raison? L'interprète de Dance the Night est un vrai «bourreau de travail», et compte bien mettre sa carrière en priorité. Elle aurait ainsi mis un terme à sa relation pour pouvoir se concentrer davantage sur la musique.

Une source proche du couple aurait confirmé l'information.

«Elle a des œillères quand il s’agit de sa carrière et le couple a mis fin à sa relation avant que les choses ne tournent au vinaigre [...] Romain considérait Dua comme une acharnée de travail, mais elle n’a pas l’intention de ralentir pour quoi que ce soit ou qui que ce soit.» Une source relayée par Elle.

Pas de temps pour les regrets et la nostalgie des amours perdues: Dua Lipa s'est rendue en Californie ce week-end, au gala de l'Academy Museum, nous rapporte Vogue.

Celle qui a interprété une sirène dans le blockbuster Barbie a également annoncé un nouveau partenariat à sept chiffres avec le constructeur automobile Porsche, et surfe sur une collaboration avec Versace. A n'en point douter, la chanteuse, qui est «l'une des plus riches de sa génération» selon les médias, ne compte pas ralentir pour les beaux yeux d'un soupirant.

