Image: keystone / capture d'écran

People

Pete Davidson à Kanye West: «Je suis au lit avec ta femme»

La guéguerre entre l'ex et l'actuel mec de Kim Kardashian, épisode 27. Ça se bat à coups de «Je suis au lit avec ta femme» et autres «Va te faire soigner». Le tout dans des captures d'écran qui finissent sur les internets. Du propre.

Voilà plusieurs semaines que Kanye West provoque ouvertement et publiquement Pete Davidson, le nouveau mec de sa désormais ex-femme, Kim Kardashian. Après avoir envoyé une remorque de roses à Kim pour la Saint-Valentin et simulé l'enlèvement de Pete dans un clip, Kanye s'est pris un retour de bâton (même deux, il faudra scroller bien jusqu'en bas pour connaître la suite #teasing).

Dimanche 13 mars, des captures d'écran d'une discussion entre Pete et Kanye ont atterri sur internet. C'est Dave Sirus, l'un des scénaristes de Saturday Night Live (SNL), dans laquelle Pete se produit, qui a partagé les screenshots. On y découvre une discussion initiée par l'humoriste qui demande à Kanye de se calmer et de leur lâcher la grappe.

«Est-ce que tu peux te calmer, c'est 8 heures du matin, Kim est littéralement la meilleure mère que je connaisse, t'as de la chance qu'elle soit la mère de tes enfants. J'ai décidé de ne plus te laisser nous traiter comme ça, j'en ai marre de me taire. Grandis, putain» Pete Davidson

«Oh, tu passes aux insultes. T'es où là, maintenant?» Kanye West

«Au lit avec ta femme» Pete Davidson

Et comme il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, Pete envoie un selfie à Kanye pour asseoir son propos. Ce à quoi le rappeur répond: «Ravi de voir que t'es plus à l'hôpital ou en cure de désintox».

Pete profite de l'occasion pour l'inviter à demander de l'aide pour ses problèmes mentaux au lieu de se ridiculiser et de faire peur à ses enfants et de discuter de vive voix, d'homme à homme.

Nous aussi, on profite de l'occasion pour souligner que Pete a un nouveau tattoo... On vous remontre le selfie, on zoome à fond, on éclaircit et on joue sur les contrastes pour qu'on puisse y voir quelque chose? Voilà:

capture d'écran

capture d'écran

Pete Davidson s'est-il fait tatouer le prénom de Kim sur le torse ou a-t-il simplement pris un gros stylo et gribouillé le nom de son amoureuse lui-même pour énerver encore plus Kanye? Mystère. Un consortium de journalistes internationaux est sur le coup.

En lien avec le sujet:

Sans rapport avec le sujet:

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

1 / 25 Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique