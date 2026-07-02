L'entrée monumentale du Madison Square Garden. Ce dernier va acueillir le mariage historique de Taylor Swift et Travis Kelce.

10 heures de fête? Le programme du mariage XXL de Taylor Swift a fuité

Taylor Swift et Travis Kelce, tous deux âgés de 36 ans, devraient se marier vendredi 3 juillet lors d'une cérémonie prestigieuse au Madison Square Garden. La cérémonie XXL de la popstar, qui doit déjà débuter ce jeudi à New York, pourrait bien durer... 10 heures! Menu, programme, tenue, thème: voici tous les détails secrets qui ont fuité sur l'événement de l'été.

joanna oulevay

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Alors que l’effervescence atteint son paroxysme à New York, les détails exclusifs des noces de conte de fées entre la pop star Taylor Swift et le champion de la NFL Travis Kelce viennent d’être révélés par le magazine Page Six.

Attention: prenez ces informations avec des pincettes. Ce n'est que lors du Jour J que l'on découvrira réellement toutes les facettes de la cérémonie.

Prévu pour durer plus de dix heures au cœur du mythique Madison Square Garden, cet événement hors norme allierait une logistique digne des plus grands concerts, un déploiement de sécurité impressionnant à six chiffres et une scénographie magique abritant un véritable château enchanté.

Selon les révélations exclusives obtenues par Page Six, le déroulement des festivités s'annonce historique. Le marathon des festivités débuterait dès ce jeudi soir avec un dîner de répétition intimiste réunissant environ 100 invités triés sur le volet.

Ce premier rassemblement se tiendrait de 18h00 à 22h30, heure de l'Est, au sein du théâtre Infosys de l’arène, un espace hautement sécurisé de plus de 5 000 places permettant d’éviter l’attention des paparazzis. Les convives accéderaient à ce lieu secret directement par l’entrée 4 Penn.

Le lendemain, vendredi 3 juillet 2026, jour officiel du mariage, l'organisation déploierait un planning d'une précision chirurgicale pour accueillir plus de 1 000 invités:

15h30: Ouverture officielle des portes du Madison Square Garden pour les invités du couple.

Ouverture officielle des portes du Madison Square Garden pour les invités du couple. 16h00 : Ouverture du cocktail de bienvenue, organisé dans le hall du sixième étage.

: Ouverture du cocktail de bienvenue, organisé dans le hall du sixième étage. 17h30 : Début de la cérémonie officielle, qui se déroulerait directement sur le parquet de l’arène. Taylor Swift y changerait plusieurs fois de tenue au cours de la célébration.

: Début de la cérémonie officielle, qui se déroulerait directement sur le parquet de l’arène. Taylor Swift y changerait plusieurs fois de tenue au cours de la célébration. 18h30 : Ouverture de la grande réception festive.

: Ouverture de la grande réception festive. 02h00 du matin: Clôture prévue de cette folle nuit de célébration, portant la durée totale de l'événement à plus de 10 heures.

Pour parfaire l'ambiance de cette union de stars, les légendes de la musique Stevie Nicks et Tim McGraw monteraient sur scène pour offrir des performances exclusives. Parmi la foule de célébrités attendues, la liste des invités prestigieux comprendrait notamment Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, les sœurs Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, ainsi que les cinq joueurs titulaires de l'équipe des Knicks de New York.

Cette démesure reposerait sur une logistique de fer: le couple aurait loué le Madison Square Garden pour trois jours complets pour la somme de 3 millions de dollars.

La société Winick Productions a déposé des demandes d’autorisation auprès du bureau des permis d’activités de rue de la mairie de New York pour la fermeture des rues entourant le Garden du 2 au 4 juillet, ainsi que pour l'installation d'une immense tente publique à l'extérieur. Un contingent de plus de 130 policiers, incluant des recrues et des détectives de la ville, sécuriserait le périmètre pour un coût se chiffrant à six chiffres.

Le secret serait total: le personnel subit des contrôles rigoureux, doit porter des bracelets spécifiques et travailler sans téléphone portable, tandis que des semi-remorques bloquent la vue des quais de chargement sur la 33e rue.

Un château enchanté au cœur de la «Garden Party»

Pour abriter cette union, Travis Kelce et Taylor Swift feraient construire un immense château à l’intérieur même du Madison Square Garden. Les préparatifs ont trahi la présence de cette structure féerique lors du déchargement: un sac-poubelle noir est tombé, dévoilant deux rampes d’escalier blanches destinées à la mise en scène de la forteresse. De grands cartons d'expédition contenant des arbres artificiels et des éléments végétaux ont également été introduits pour transformer l'arène, dont les sols et les plafonds ont été recouverts de tissus suspendus.

Plusieurs livraisons portaient explicitement l’étiquette «Garden Party». Ce thème végétal et magique ferait directement écho à leurs fiançailles survenues en août 2025, lorsque la star des Kansas City Chiefs a fait sa demande au milieu d’un jardin rempli de fleurs blanches et roses dans sa propriété du Missouri.

Le château revêtirait également une signification artistique majeure pour la chanteuse, rappelant les forteresses enchantées de ses tournées iconiques Fearless et Speak Now. L’événement a été confié à Rock Lititz, le complexe de production qui conçoit les décors de la tournée Eras, ainsi qu'à Mark Seed, organisateur de mariages de célébrités basé à Los Angeles. Ce dernier travaillerait sur les festivités «depuis des mois» et possède la réputation de pouvoir «créer quelque chose de spectaculaire à partir de rien».

Le couple compte-t-il monter une véritable forteresse? nypost

Preuve de l'effervescence et des ajustements de dernière minute, un tapis rouge a été brièvement déroulé sur les marches de l’entrée VIP avant d’être retiré. Un employé présent sur les lieux nous a révélé que la moquette était bien destinée à un «mariage» mais qu'elle avait été retirée à la hâte car elle «n'était pas encore censée être déroulée». De plus, les équipes s'étaient initialement trompées en installant des panneaux rouges sur les escaliers extérieurs, alors qu'on leur a rapidement signifié qu'ils «étaient censés être violets».

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L’ampleur de la fête a même bousculé le calendrier des plus grandes fortunes américaines, à l'image du milliardaire Michael Rubin, qui a lui-même confirmé officiellement qu'il «ne voulait pas que les gens aient à choisir» entre sa célèbre et très sélecte fête blanche du 4 juillet et le mariage de Taylor Swift.

Les secrets du menu de noces

Un festin digne d’un roi et d’une reine attendrait les convives. Les livraisons massives reçues mercredi au Madison Square Garden dessinent les contours d’un menu haut de gamme, alliant gastronomie raffinée et clins d’œil à la cuisine réconfortante américaine.

Les fournisseurs ont déchargé de nombreuses caisses contenant de la chair de homard fraîche, du poulet noirci, du poulet emballé, des filets de poulet désossés et sans peau, ainsi que des cuisses de poulet.

reuters

Pour accompagner ces pièces de choix, d'importantes quantités de frites et de rondelles d'oignon épaisses ont été acheminées, aux côtés de poivrons rouges et oranges, de salade romaine et d'autres produits frais. La préparation des sauces et des accompagnements nécessitera une logistique laitière impressionnante, matérialisée par la livraison massive d'œufs, de crème fraîche épaisse et de lait entier.

Enfin, l'apparition d'un camion de la célèbre enseigne Krispy Kreme juste devant le stade laisse présager une touche sucrée et populaire pour la fin de la nuit, même si la présence d'une boutique officielle sous la gare de Penn Station laisse planer un léger doute sur la destination finale de ces célèbres beignets.

Reste à en savoir plus sur le secret le mieux gardé du monde, en dehors de la formule du Coca-Cola: quel look TayTay compte-t-elle arborer pour ce grand jour? Page Six l'assure: la star changera plusieurs fois de tenue pendant la cérémonie.

«Il y a plusieurs robes sur mesure en lice parmi lesquelles elle devra choisir, l'une des favorites étant signée par les créateurs de Monse, Laura Kim et Fernando Garcia, les anciens codirecteurs artistiques d'Oscar de la Renta» Page Six

Ce duo de choc a habillé une pléiade de mariées de renom, parmi lesquelles Amal Clooney, Paris Hilton et Naomi Watts. Ils comptent depuis longtemps parmi les collaborateurs de mode préférés de Swift.

Les paris sont ouverts.