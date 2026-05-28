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Taylor Swift et Travis Kelce font face à un choix cornélien

Taylor Swift et son fiancé Travis Kelce font face à un dur dilemme, à quelques semaines de leur mariage.
Le mariage de TS et TK approche à grands pas et les questions sur leur futur se multiplient.getty/watson

Taylor Swift et Travis Kelce font face à un choix cornélien

C'est un dilemme que doivent empoigner tous les couples avant de foncer vers l'autel: le nom de famille. Conserver le sien, adopter celui de Monsieur ou de Madame, ou carrément mixer les deux? Alors que le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce approche, les paris sont ouverts sur la décision des fiancés les plus célèbres du monde.
28.05.2026, 20:5428.05.2026, 20:54
Marine Brunner
Marine Brunner

C'est l'une des rares choses que Taylor Swift et son Jules partagent avec le commun des mortels: le choix délicat de leur nom de famille, au moment de se dire «oui» pour la vie. Si ce choix n'est qu'existentiel pour vous et moi, petites gens insignifiants et inconnus du grand public, il en va tout autrement quand on porte l'un des noms les plus connus de la planète. Un nom qui vous permet de brasser des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions.

A en croire Page Six, qui n'a pas son pareil pour dresser de grands plans sur la comète, Travis Kelce a «laissé entendre» qu'il serait en train d'y réfléchir sérieusement. Entendez: mardi, la star de la NFL a liké un post Instagram du podcast «Bussin With the Boys», dans lequel les animateurs débattent de la possibilité pour Taylor Swift de changer son nom de famille pour Kelce après le mariage.

Plutôt maigre, comme indice.

Ledit post liké par Travis.
Ledit post liké par Travis.capture d'écran: instagram

Au cours de l'émission, un invité fait remarquer que Taylor Swift étant «bien plus célèbre à l'échelle mondiale» que son compagnon, c'est à ce dernier qu'il incombera logiquement de changer de nom. Ce quoi à les animateurs ont plaisanté en répliquant que «Travis Swift» lui irait bien, mais que «Taylor Kelce» sonnait tout aussi bien... Avant d'opter, finalement, pour une version très suisse: une très neutre accolade entre les noms de famille des futurs mariés, formant ainsi «Swift-Kelce».

«Non, il faut choisir
Swift-Kelce — Travis Swift-Kelce»

Reste que ce petit «J'aime» lâché par le futur marié sur la publication a régalé les fans de la chanteuse et de l'ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, qui y vont chacun de leur hypothèse.

Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier

Travis Kelce, mari entretenu

A ce stade, une chose est plus ou moins certaine au sujet du mariage des Swift-Kelce: c'est Madame qui subviendra aux besoins de son mari. C'est du moins la théorie de l'avocate Sarah Luetto dans Page Six, interrogée sur la forme que pourrait prendre leur contrat prénuptial, sachant que la fortune de Taylor Swift pèse beaucoup plus que celle de son conjoint.

En effet, alors que la chanteuse est devenue officiellement milliardaire en 2024, Travis Kelce est quant à lui assis sur une (confortable) petite fortune d'environ 47,3 millions de dollars, selon Forbes.

«Les contrats prénuptiaux prévoient souvent que la partie la plus riche prenne en charge toutes les dépenses courantes du couple tandis que la partie la moins riche conserve son patrimoine propre»
Sarah Luetto, associée du groupe de droit matrimonial et familial du cabinet Blank Rome, dans Page Six

Autant dire que ce contrat prénuptial a dû être une belle prise de tête pour les équipes juridiques respectives des tourtereaux. Car non seulement il existe des disparités importantes entre leurs patrimoines respectifs, mais Taylor et Travis détiennent également tous les deux des droits de propriété intellectuelle et d'autres actifs «intrinsèquement difficiles à évaluer et à partager en cas de dissolution de mariage».

NEW YORK, NEW YORK - MAY 15: Taylor Swift and Travis Kelce seen at Zero Bond in NoHo on May 15, 2026 in New York City. (Photo by Aeon/GCImages)
Le duo à New York, à la mi-mai.GC Images

«Compte tenu de la complexité de leurs patrimoines respectifs — et des efforts déployés par Tayloe Swift pour racheter ses masters et protéger son catalogue musical —, il est probable que tout contrat prénuptial maintiendrait leurs patrimoines respectifs totalement séparés», estime donc l'avocate Sarah Luetto.

Sans oublier que tous deux possèdent chacun plusieurs résidences disséminées à travers différents Etats des Etats-Unis, où les lois se révèlent parfois très différentes: Taylor Swift possède des maisons à New York, dans l'Etat de Rhode Island, à Nashville et à Los Angeles, alors que Travis Kelce, lui, compte des maisons à Leawood, dans l'Etat du Kansas, à Kansas City, dans le Missouri, ainsi qu'une résidence familiale à Orlando (Floride).

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Décidément, entre celui du patronyme et de leur futur domicile, les futurs mariés n'ont que trop de choix pour bâtir leur futur ensemble.

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