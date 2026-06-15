Taylor Swift et Travis Kelce imposent le secret absolu à leurs invités à l'approche de leur mariage.

Taylor Swift impose une condition drastique à ses invités

Pour leurs noces imminentes à New York, Taylor Swift et Travis Kelce exigeraient une discrétion absolue et imposeraient la signature d'un accord de confidentialité ultra-strict avant de divulguer le moindre détail sur l'événement.

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L’effervescence atteint son paroxysme autour de ce qui s'annonce déjà comme l'événement médiatique de l'année 2026.

A l’approche de l’union tant attendue entre la superstar de la pop Taylor Swift et le joueur vedette de la NFL Travis Kelce, le maître-mot est confidentialité absolue. Selon TMZ, le couple a mis en place un protocole de sécurité juridique d’une rigueur exceptionnelle afin de préserver l’intimité de leurs festivités qui seraient prévues au Madison square Garden de New York durant le week-end du 3 juillet.

Les proches et les célébrités qui ont eu le privilège de recevoir un carton d'invitation doivent impérativement se plier à des règles draconiennes. D'après les informations rapportées par TMZ, dès qu’un invité confirme sa présence, un lien lui est envoyé pour signer électroniquement un accord de confidentialité strict et inviolable. Tant que ce document n'est pas paraphé, aucune information pratique, aucun horaire ni aucune adresse précise ne lui sont communiqués.

Selon des rumeurs persistantes, le mariage pourrait bien se tenir à New York. Keystone

Le secret entoure également la teneur exacte des représailles juridiques ou financières en cas de manquement à cette règle. Selon Page Six, la nature des sanctions prévues pour toute personne qui oserait divulguer des détails à la presse ou sur les réseaux sociaux n'a pas filtré, mais elle promet d'être dissuasive. Une source interne a résumé la situation avec clarté en affirmant que «tout le monde a prêté serment de garder le secret», confirmant que le respect de la vie privée est la priorité absolue des deux fiancés, tous deux âgés de 36 ans.

La liste des invités s’apparente à un véritable tapis rouge d'Hollywood et de l'industrie musicale, avec des noms prestigieux tels que Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse ou encore Karlie Kloss et les sœurs Haim.

Pourtant, personne n'est à l'abri des exigences du couple: Page Six a récemment assuré que l'acteur Miles Teller et son épouse Keleigh Sperry avaient été purement et simplement retirés de la liste finale à la suite d'une dispute.

A ce propos:

Un mariage hors norme au Madison Square Garden

Les rumeurs initiales qui évoquaient un mariage le 13 juin dans la propriété de Rhode Island semblent désormais balayées par la logistique hors norme déployée à New York, où le couple a été aperçu à de nombreuses reprises ces dernières semaines, savourant des dîners romantiques chez Via Carota ou Or'esh après l'intronisation de la chanteuse au Songwriters Hall of Fame.

Pour transformer l'emblématique salle du Madison Square Garden de New York en un écrin nuptial totalement hermétique aux regards indiscrets, les futurs mariés n'ont pas regardé à la dépense. Une source anonyme a récemment confié avec ironie que «si vous avez des milliards, vous pouvez transformer n'importe quel espace en lieu de réception pour mariages».

Le calendrier de la célèbre enceinte new-yorkaise confirme d'ailleurs qu'aucun événement n'est programmé entre le 29 juin et le 6 juillet, laissant le champ libre aux équipes techniques pour sécuriser les lieux.

Il se murmure même que les invités pourraient être acheminés vers la salle à bord de bus aux vitres teintées pour déjouer définitivement les objectifs des paparazzis et honorer la promesse d'une union sous haute protection, scellant une histoire d'amour débutée deux ans plus tôt et officialisée par des fiançailles en août 2025.

Les paris en ligne s'emballent

Cette bulle de secret et l'ampleur planétaire de l'événement ont déclenché une véritable frénésie financière qui dépasse le cadre des pages de divertissement. L'imminence de l'union entre l'interprète de Lover et le tight end des Chiefs de Kansas City rapporte en effet des millions de dollars aux sites de paris en ligne.

Si l'on croit le site 20minutes.fr, les parieurs du monde entier misent des sommes astronomiques sur la couleur de la robe de TayTay, la liste exacte des témoins, ou encore la chanson choisie pour la première danse.

(jod)