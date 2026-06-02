Miles Teller et sa femme Keleigh Sperry, Harry Styles, Karlie Kloss ou encore Blake Lively ne feront très certainement pas partie des convives au mariage le plus attendu de l'année. getty/watson

Voici les proches bannis du mariage de Taylor Swift

Si la plupart des informations liées au mariage de Taylor Swift et de Travis Kelce, jusqu'à la date elle-même, sont gardées volontairement opaques, l'on a au moins une certitude sur la poignée de parias bannis des « noces du siècle».

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Alors qu'elles approchent à la vitesse d'un TGV, peu de détails ont réellement filtré sur les célébrations grandioses qui verront la femme la plus célèbre du monde et son ailier rapproché se dire «oui» pour la vie. Les rumeurs, quant à elles, vont bon train. Et la future mariée ne fait vraiment rien pour les apaiser. En tentant par tous les moyens de préserver la confidentialité du plus grand jour de son existence, Taylor Swift ne fait qu'attiser la curiosité dévorante et les spéculations brûlantes des tabloïds et des fans.



Beaucoup de secrets

Voyez plutôt: la superstar aurait écarté de l'organisation jusqu'à sa propre mère et ses beaux-parents pour s'assurer qu'aucun détail ne fuite. Mi-mai, une source confiait notamment au Daily Mail que le père du marié, Ed Kelce, avait été mis de côté car jugé peu «digne de confiance».

«Il est un peu imprévisible. Personne ne sait ce qu'il va dire, ce qui crée une situation plutôt controversée. Il a déjà divulgué beaucoup d'informations sur les fiançailles» Une source au Daily Mail, le 19 mai dernier, au sujet du père de Travis Kelce, 74 ans

Les seules personnes admises dans l'organisation seraient donc Taylor Swift elle-même, son futur époux et l'entreprise chargée de l'organisation, comme l'a confirmé la belle-sœur de Travis, Kylie Kelce, dans son podcast «Not Gonna Lie»: «Je n'ai aucun détail. Je n'ai aucun détail. Absolument aucun.»

Dans les tabloïds, le jour du mariage reste sujet à discussion: longtemps annoncé comme le 3 juillet 2026, Page Six a affirmé la semaine dernière que «cela ne semble plus être le cas».

De même, le lieu de l'évènement reste un mystère absolu. Avec un budget illimité et une liste de convives probablement longue comme le bras, il semble évident qu'une petite salle des fêtes communale ne suffira pas. On s'attend donc, parmi les proches du dossier, à un vaste espace de type «musée» ou «stade». Rien que ça.

Les détails seraient si bien gardés que la plupart des invités eux-mêmes ignoreraient encore le jour et la localisation exacts. La paranoïa de Taylor Swift irait si loin que la chanteuse aurait préféré envoyer de faux faire-parts aux convives pour semer le doute et détourner l'attention de ses véritables projets, avant de les contacter elle-même par téléphone.

Cette technique n'a toutefois pas permis d'éviter les indiscrétions dans la presse people. Si bien qu'en parfaite maniaque du contrôle, Taylor aurait carrément mis au point un plan pour démasquer les coupables: «Elle donne aussi des détails légèrement différents à chaque invité. Ainsi, si des informations venaient à être divulguées publiquement, cela pourrait aider à identifier l'origine de la fuite.»



«Elle prend tout le processus très au sérieux, notamment du point de vue de la sécurité. Pour le moment, moins de dix personnes connaissent la date et le lieu précis du mariage» Un initié, au Daily Mail, le 19 mai

On n'ose guère imaginer l'ampleur de la tâche, d'autant que la liste des convives s'annonce loin d'être intime. «J’ai entendu dire que toutes les personnes, même celles qui n’ont que peu ou pas de lien avec le couple, sont invitées», notait un initié mi-mai auprès du Mail.

L'intéressé elle-même a affirmé l'an dernier qu'elle ne voulait surtout pas se prendre le chou à ce sujet. «Je pense que les seuls mariages stressants sont ceux où l'on a peu d'invités et où les gens hésitent encore. Et où il faut évaluer sa relation avec eux pour voir s'ils devraient être là – je ne vais pas faire ça», a-t-elle affirmé aux animateurs de radio et de télévision britanniques Greg James et Graham Norton - avant de leur proposer de se joindre.

Si le mystère persiste, quelques indéboulonnables de l'entourage de la chanteuse ne manqueront pas de venir aux noces du siècle: Selena Gomez et le mannequin Gigi Hadid (dont on s'attend à ce qu'elles soient, au minimum, demoiselles d'honneur), Ed Sheeran (un ami de longue date de Taylor), les sœurs du groupe Haim (souvent aperçues en sa compagnie), ou encore Andy Reid (l'entraîneur du marié et des Chiefs de Kansas City).

Les exclus

Mais venons-en maintenant à ceux qui fâchent. Les bannis. Les rejetés. Les exclus. Ce lundi, TMZ et Page Six ont tous deux confirmé qu'un couple autrefois très proche des futurs mariés, l'acteur hollywoodien Miles Teller et sa femme, le mannequin Keleigh Sperry, pouvaient d'ores et déjà faire une croix sur le rêve d'une invitation.

Miles Teller et Keleigh Sperry étaient autrefois régulièrement aperçus en compagnie de Taylor Swift. GC Images

Si aucune raison n'a été avancée pour expliquer ce camouflet, il se murmure depuis des mois que les relations du quatuor se sont refroidies. L'acteur lui-même n'avait pas voulu trop s'avancer lors d'une interview l'an dernier, affirmant qu'il ne savait pas trop s'il recevrait un faire-part.

Moins surprenant, mais tout aussi triste: en mai, Page Six a également confirmé que l'ancienne best friend forever de Taylor Swift, l'actrice Blake Lively, avait été rayée de la liste. Rien de très étonnant, puisque les blondes n'ont pas été aperçues ensemble depuis le début de l'âpre et interminable conflit judiciaire qui a opposé l'actrice à sa co-star, Justin Baldoni, au sujet du film It Ends With Us.

Les relations avec Blake Lively se sont tendues depuis le procès avec Justin Baldoni, où Taylor Swift a été citée malgré elle. GC Images

Taylor Swift et Karlie Kloss étaient inséparables au début des années 2010. GC Images

On susurre également qu'une autre ancienne très bonne amie de Taylor Swift, le top model Karlie Kloss, ne figurerait pas non plus parmi les convives. La mannequin et la chanteuse se seraient éloignées, après que celle-ci se soit rapprochée de l'ennemi juré de Taylor Swift, le magnat de la musique Scooter Braun.

Enfin, si sa fiancée, Zoë Kravitz, devrait être de la partie, on soupçonne qu'Harry Styles trouve une bonne excuse pour ne pas assister aux noces. Non seulement il n'est jamais très confortable d'assister au mariage d'une ex (Taylor Swift et lui se sont fréquentés quelques mois entre 2012 et 2013, au point qu'il fasse l'objet d'une chanson), mais surtout, le chanteur sera en pleine tournée mondiale et probablement trop occupé pour sabrer le champagne.

En tout cas, comme l'a glissé un ami dans le Daily Mail: «Taylor a minutieusement passé en revue sa liste d'invités au mariage, car les personnes qu'elle souhaite avoir à son mariage sont celles qu'elle espère voir rester dans sa vie pour toujours.»

Pour les autres, eh bien... les voilà prévenus.

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