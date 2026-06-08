TayTay aurait choisi une date et un lieu symbolique... dans une ville très fréquentée. On vous explique tout. Images: getty x instagram

Taylor Swift pourrait bien semer le chaos à New York

Selon de persistantes rumeurs, Taylor Swift et Travis Kelce pourraient se marier début juillet au Madison Square Garden. Un événement géant qui s'apprête à bousculer New York en plein week-end de fête nationale.

Plus de «Divertissement»

Il y a une chose qui rend dingo les journalistes people du monde entier, les braves. Ou du moins, ceux qui n'ont pas l'occasion de négocier en tête-à-tête et en espèces sonnantes et trébuchantes avec les stars pour des paparazzades plus ou moins spontanées: ne pas connaître la date exacte du mariage de la chanteuse Taylor Swift, alors que l'événement est imminent. L'on est donc bringuebalé d'une rumeur à une autre sur ce qui sera certainement le it-événenement de la saison estivale.

La dernière nouvelle? Contrairement à tout ce qui avait été esquissé jusqu'ici, le mariage le plus attendu de l'année ne se déroulera pas sur les bords du lac de Côme, ni au sein de la superbe villa de TayTay située dans le Rhode Island. Non, toutes ces options semblent avoir été mouchées pour un choix beaucoup plus populaire et exposé: New York.

Selon les informations récoltées par le média Page Six, Travis Kelce et la chanteuse comptent se dire «oui» au Madison Square Garden. Lieu symbolique s'il en est: il s'agit du domicile des Knicks, des Rangers, et le lieu de nombreux concerts, dont celui de Swift. L'interprète du tube Paper Rings s'est produite au MSG à huit reprises au cours de son illustre carrière. Ce serait donc une belle façon de boucler un cycle pour l'artiste.

Avantage non négligeable: le Madison Square Garden offrirait au couple un haut degré d'intimité: les invités peuvent accéder à un parking souterrain sécurisé et, une fois à l'intérieur de l'arène, il n'y a aucune fenêtre donnant sur l'extérieur.

Une salle sportive vous semble être un lieu singulier pour une cérémonie romantique? Pas tant que cela, comme le glisse une source à Page Six: «Si vous avez des milliards, vous pouvez transformer l'espace en lieu de réception pour un mariage.»

Selon TMZ, la soirée prendra des proportions gigantesques. Pas moins de 1200 invités seraient attendus pour célébrer l'union.

Le média précise même:

«On nous informe qu'un plan de sécurité est en cours d'élaboration avec la police de New York et des entreprises privées afin de créer un espace aussi sécurisé que possible. Il semblerait que cela implique la fermeture des rues autour du Madison Square Garden» TMZ

Divers médias ont tenté de contacter la salle, mais sans succès. Le silence et la discrétion ultime sont toujours de mise:

«La confidentialité est primordiale pour eux deux» Page Six

Une date très convoitée pour le mariage de Taylor Swift

La date du mariage n'a pas été laissée au hasard. Selon les médias américains, le couple aurait jeté son dévolu sur le week-end du 3 juillet. Taylor Swift accolerait ainsi son grand jour à la fête nationale. «Bold», comme disent les Américains. Avec un potentiel chaotique non négligeable, diront les pessimistes.

Voilà en effet qui risque de mettre les services de sécurité de la ville sur les dents. De nombreux événements seront organisés lors du week-end férié, en particulier le 4 juillet, pour les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis. Comme «Sail4th», qui verra des navires naviguer dans la baie pour saluer la Statue de la Liberté.

Sont également prévus les finales de la NBA et un match de la Coupe du monde au MetLife Stadium ce dimanche-là.

«Et peut-être même le mariage de Taylor Swift... Je plaisante» La commissaire de police de New York, Jessica Tisch, plaisantant sur les rumeurs du mariage de TayTay.

De folles rumeurs

Toutes ces informations sont encore à prendre avec des pincettes, bien que de nombreux indicateurs pointent en ce sens. Les tourtereaux ont été aperçus à plusieurs reprises en ville le mois dernier, dînant notamment dans des restaurants comme Or'esh et Via Carota. De quoi laisser supposer que les deux stars supervisent de près les préparatifs du mariage.

Une rumeur folle sur les prix des billets a également été débunkée. Une publication récente du compte @DailyNoud sur les réseaux sociaux affirmait que le couple demandait 8000 dollars, voire plus, pour les billets. Mais de nombreux médias américains assurent qu'il s'agit d'une intox.

Un lien très fort avec New York

Comme le précise Page Six, Swift entretient des liens étroits avec New York.

En 2014, elle a emménagé dans deux penthouses mitoyens à Tribeca, qu'elle a transformés en un grand duplex. Elle a ensuite acheté une maison et un loft de 325 mètres carrés dans le même immeuble.

Elle a loué un local sur Cornelia Street en 2016, le temps que son logement de Tribeca soit rénové. Une chanson du même nom figure sur son album Lover, sorti en 2019.

En 2014, elle a écrit la chanson Welcome to New York en hommage à la ville. Swift a même été ambassadrice mondiale de New York pour la période 2014-2015, et la chanson a été utilisée pour promouvoir le tourisme. Si ça, ce n'est pas un indice de poids!

En choisissant La Grosse Pomme, le couple, qui s'est fiancé en août 2025, rejoindrait les rangs de nombreuses célébrités qui se sont mariées dans la ville, notamment Beyoncé et Jay-Z, Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick, ainsi que Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas.