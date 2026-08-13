Une scène culte de «L'Amour ouf» prend vie lors de l’éclipse solaire

Adèle Exarchopoulos et François Civil n'ont pas posté, comme tout le monde, un bête selfie avec leurs lunettes sur le nez durant l'éclipse; ils ont été plus créatifs. Vidéo: extern / rest

Une scène culte de «L'Amour ouf» prend vie lors de l’éclipse

Adèle Exarchopoulos et François Civil, stars du long-métrage à succès de Gilles Lellouche, ont profité du phénomène astronomique du 12 août pour faire un clin d’œil à une séquence emblématique du film.

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A l’occasion de l’éclipse solaire, Adèle Exarchopoulos et François Civil ont offert une séquence nostalgique en publiant une story où ils rejouent l’un des moments les plus marquants de L’Amour ouf, sorti au cinéma en 2024.

Dans ce long-métrage retraçant l’histoire d’amour tumultueuse entre les personnages de Clotaire et Jackie, la scène de l’éclipse occupe une place centrale. Désormais séparés, les deux protagonistes observent l’éclipse du 11 août 1999 au même endroit, mais chacun de leur côté.

Cet événement astronomique leur rappelle la toute première éclipse qu’ils avaient contemplée ensemble au même lieu durant leur adolescence, alors qu’ils étaient follement amoureux. Envahis par l’émotion, Clotaire et Jackie voient apparaître à leurs côtés les visions adolescentes de leur ex-partenaire et laissent couler quelques larmes. A la grande surprise de leurs proches, aucun des deux n’avoue la véritable raison de son émotion, se contentant de répondre:

«C’est le Soleil»

La réalité VS la fiction: Vidéo: extern / rest

Lors de l’éclipse solaire de ce mercredi, lunettes de protection vissées sur le nez, Adèle Exarchopoulos et François Civil ont reproduit cette séquence culte. L’ambiance s’est toutefois avérée bien différente de celle, dramatique, du film: il n'y pas de larmes, juste de la sérénité. Et l’acteur a même laissé échapper un discret sourire à la fin de la vidéo. Pour rappel, le couple a officialisé sa relation en 2024.

Véritable phénomène lors de sa sortie en salles, L’Amour ouf a rassemblé près de 5 millions de spectateurs au box-office. Comme le rappelle le Huffington Post, le film avait ensuite accumulé une dizaine de nominations lors de la cérémonie des Césars 2025, figurant notamment dans les catégories majeures comme le César de la meilleure réalisation, du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

D'autres stars n'ont pas raté une miette du spectacle, d'Antonio Banderas à Orlando Bloom, en passant par Alexa Chung, et, dans la sphère francophone, Angèle et Lorie.