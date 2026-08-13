beau temps26°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Une scène culte de «L'Amour ouf» prend vie lors de l’éclipse solaire

Adèle Exarchopoulos et François Civil n'ont pas posté, comme tout le monde, un bête selfie avec leurs lunettes sur le nez durant l'éclipse; ils ont été plus créatifs.Vidéo: extern / rest

Une scène culte de «L'Amour ouf» prend vie lors de l’éclipse

Adèle Exarchopoulos et François Civil, stars du long-métrage à succès de Gilles Lellouche, ont profité du phénomène astronomique du 12 août pour faire un clin d’œil à une séquence emblématique du film.
13.08.2026, 11:5613.08.2026, 12:04

A l’occasion de l’éclipse solaire, Adèle Exarchopoulos et François Civil ont offert une séquence nostalgique en publiant une story où ils rejouent l’un des moments les plus marquants de L’Amour ouf, sorti au cinéma en 2024.

On a vu «L'Amour ouf», le film qui veut marquer toute une génération

Dans ce long-métrage retraçant l’histoire d’amour tumultueuse entre les personnages de Clotaire et Jackie, la scène de l’éclipse occupe une place centrale. Désormais séparés, les deux protagonistes observent l’éclipse du 11 août 1999 au même endroit, mais chacun de leur côté.

Cet événement astronomique leur rappelle la toute première éclipse qu’ils avaient contemplée ensemble au même lieu durant leur adolescence, alors qu’ils étaient follement amoureux. Envahis par l’émotion, Clotaire et Jackie voient apparaître à leurs côtés les visions adolescentes de leur ex-partenaire et laissent couler quelques larmes. A la grande surprise de leurs proches, aucun des deux n’avoue la véritable raison de son émotion, se contentant de répondre:

«C’est le Soleil»

La réalité VS la fiction:

Vidéo: extern / rest

Lors de l’éclipse solaire de ce mercredi, lunettes de protection vissées sur le nez, Adèle Exarchopoulos et François Civil ont reproduit cette séquence culte. L’ambiance s’est toutefois avérée bien différente de celle, dramatique, du film: il n'y pas de larmes, juste de la sérénité. Et l’acteur a même laissé échapper un discret sourire à la fin de la vidéo. Pour rappel, le couple a officialisé sa relation en 2024.

Adèle Exarchopoulos aurait trouvé l'amour... et vous le connaissez bien

Véritable phénomène lors de sa sortie en salles, L’Amour ouf a rassemblé près de 5 millions de spectateurs au box-office. Comme le rappelle le Huffington Post, le film avait ensuite accumulé une dizaine de nominations lors de la cérémonie des Césars 2025, figurant notamment dans les catégories majeures comme le César de la meilleure réalisation, du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

D'autres stars n'ont pas raté une miette du spectacle, d'Antonio Banderas à Orlando Bloom, en passant par Alexa Chung, et, dans la sphère francophone, Angèle et Lorie.

Lorie:

Tout le monde a posté le même selfie sur Insta, lunettes sur le nez. Au moins, les acteurs de L'amour ouf sont moins barbants!
Tout le monde a posté le même selfie sur Insta, lunettes sur le nez. Au moins, les acteurs de L'amour ouf sont moins barbants!image: instagram
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Supergirl décolle mais n&#039;ira pas bien loin
Supergirl décolle mais n'ira pas bien loin
de Sainath Bovay
C&#039;est le plus beau film d&#039;animation que vous verrez cette année
1
C'est le plus beau film d'animation que vous verrez cette année
de Sainath Bovay
Le prochain volet de «Dune» s&#039;annonce dantesque
Le prochain volet de «Dune» s'annonce dantesque
de Sainath Bovay
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
de Sainath Bovay
L&#039;acteur Danny Glover est atteint d&#039;Alzheimer
L'acteur Danny Glover est atteint d'Alzheimer
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
L'éclipse solaire en Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
On sait où aura lieu l'Eurovision 2027
La ville bulgare de Bourgas accueillera le concours musicale l'an prochain.
Bourgas, ville bulgare de la mer Noire, accueillera le 71e Concours Eurovision de la chanson les 11, 13 et 15 mai 2027, ont annoncé jeudi, dans un communiqué, l'Union européenne de radio-télévision et la télévision nationale bulgare. Les demi-finales et la finale du concours auront lieu «dans le plus récent site sportif et de divertissement de Bulgarie, l'Arena Burgas, qui a ouvert ses portes en 2023», ont ajouté les organisateurs.
L’article