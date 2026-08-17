Le mariage très attendu du footballeur et de sa compagne de longue date a eu lieu le 11 août dernier - on en sait plus sur cette cérémonie très intime, au Portugal. image: @voguemagazine / Juergen Teller

Pourquoi Ronaldo et Georgina se sont mariés dans leur salon

Le couple, qui cumule à eux deux près de 750 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, aurait pu se marier devant Rihanna et tout le gratin du sport et du divertissement mondial: mais CR7 et sa moitié ont préféré l'intimité de leur domicile. Vogue était convié aux préparatifs. Voici ce que l'on sait.

Plus de «Divertissement»

C'est peu dire que cette union a suscité florilège de ragots, de murmures et de fantasmes, au cours des dernières semaines: date, lieu, tenues, convives... De la part du footballeur le plus célèbre de la planète et de sa compagne, Georgina, influenceuse, mannequin et désormais femme d'affaires, on attendait au mois une arme de poneys, une robe de mariée digne d'une princesse Disney et une liste d'invités qui aurait fait pâlir Taylor Swift.

Que nenni. A total contre-pied des spéculations en ligne, Cristiano et Georgina se sont dit oui le 11 août, date de leur dixième anniversaire de rencontre, dans la plus stricte intimité. N'étaient présents qu'un prêtre et leurs cinq enfants (Cristiano Jr, 16 ans, issu d'une précédente union, les jumeaux Eva Maria et Mateo, 9 ans, leur fille Alana, 8 ans, leur fille Bella, 4 ans).

Un mariage dans leur salon

Plutôt qu'un sublime manoir italien, un élégant château français ou un gigantesque stade new-yorkais façon Madison Square Garden, CR7 et Georgina ont opté pour le salon de leur demeure de Cascais, au Portugal. C'est là que Vogue s'est glissé, quelques jours avant la cérémonie, pour obtenir les confidences des futurs mariés.

«Nous avons choisi de le faire dans le salon de notre maison. Là où nous prenons nos repas, et où nous vivons au quotidien» Georgina, à Vogue

Après quoi, c'est dans un petit sanctuaire, situé à une heure de route, Notre-Dame de Fatima, que le couple a été béni par un prêtre.

Mais pourquoi tant de réserve, alors que le couple aurait pu se permettre les noces les plus extravagantes de l'Histoire du mariage? «J'ai tendance à éviter les endroits bondés», explique Cristiano Ronaldo durant l'entretien, «sinon, la foule rendrait la chose impossible.» Quand sa femme explique: «Dans 30 ans, je veux que les enfants se disent: 'Il s’est passé quelque chose de merveilleux à cette table: les vœux de mariage de nos parents'», justifie Georgina au magazine.

Cristiano et Georgina en pleine séance de sport, à quelques jours de leur mariage. image: @voguemagazine / Juergen Teller

A Cristiano de préciser avec malice: «Ce ne sera probablement pas la même table. On pourrait changer la décoration.»

Plus sérieusement, la mariée admet que, petite fille, elle rêvait «du plus grand château, du plus grand carrosse, de la plus longue robe, d'une couronne de diamants». Mais ses goûts ont évolué:

«Et maintenant, je dis non. Je veux quelque chose d'intime, avec mon compagnon et nos enfants, à la maison» Georgina

«Parce que châteaux, maisons, îles, chevaux, voitures: on a tout ça à portée de main tous les jours. Mais quelque chose d'intime, c'est plus rare pour nous», conclut Georgina, qui travaillait comme vendeuse dans une boutique Gucci de Madrid lorsqu'elle a rencontré Ronaldo, le 11 août 2016.

Tenues Gucci et gros diamants

C'est donc en Gucci que les amoureux étaient voués à se dire «oui». Tailleur-jupe pour Madame, et costume en coton beige sur mesure pour Monsieur. Un look signé par Demna, le directeur artistique de la marque, qui ne cache pas son émotions dans Vogue: «C’était un moment incroyablement spécial d’habiller Georgina et Cristiano pour cette occasion, sachant que leur histoire d’amour a commencé dans une boutique Gucci à Madrid.»

«Il y a quelque chose de tellement romantique là-dedans – la boucle est bouclée, presque comme un conte de fées moderne» Demna, dans Vogue

Georgina arborait une chemise et une jupe blanches transparentes, des chaussures en satin assorties. image: @voguemagazine / Juergen Teller

Cristiano, quant à lui, portait un costume sur mesure en coton beige clair, un t-shirt et des mocassins pour ce grand jour. image: @voguemagazine / Juergen Teller

Les cinq enfants du couple étaient affublés de tenues assorties. image: @voguemagazine / Juergen Teller

Cristina et Georgina ne seraient pas Cristiano et Georgina s'ils ne s'étaient pas parés de quelques bijoux clinquants: outre sa fameuse bague de fiançailles, d'un prix estimée entre 4 et 5 millions de dollars et d'un poids total d'environ 37 carats, la mariée portait également un collier «Garden of Kalahari» de Chopard, dont la pièce maîtresse est un diamant taille brillant de 50 carats, d'une pureté exceptionnelle.

Ledit collier. image: @voguemagazine / Juergen Teller

Ladite bague de fiançailles.

Un autre mariage et d'autres enfants en vue?

Quant à la lune de miel, n'espérez rien de très extravagant non plus. A l'image du mariage, les jeunes époux se sont convenus du minimum. Au lendemain des noces, toute la famille s'est envolée pour Riyad, où CR7 a repris l'entraînement et débuté une nouvelle saison, le 15 août.

Mais le footballeur, qui entame peut-être sa dernière année avant de prendre sa retraite, prend la situation avec philosophie. «Chaque jour est une lune de miel», dit-il.«C'est probablement ma dernière année de carrière, et je veux laisser une trace indélébile.»

Que les fans de mariage en grande pompe se rassurent toutefois. «Plus tard, nous organiserons un grand mariage pour fêter ça avec nos proches», assure Georgina.

Une chose est plus certaine encore: la tribu de «Cris» et «Gio» pourrait encore s'élargir. Auront-ils d'autres enfants? Sept, peut-être? s'enquiert Vogue auprès du couple très superstitieux. Ceux-ci n'excluent rien. «Il ne faut jamais dire jamais», affirme Cristiano. A Georgina d'ajouter: «Un autre bébé maintenant, ce serait trop à la maison. Mais quand les plus jeunes auront 15 ou 16 ans, nous serons encore jeunes, alors pourquoi pas ? C'est vrai que je ne m'imagine pas sans jeunes enfants, alors on verra.» (mbr)

Vidéo: watson