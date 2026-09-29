Gen Z vs recruteurs: l'Iced Coffee Gate est déclaré. image: watson

Cette nouvelle habitude en entretien d'embauche divise

Venir en entretien d'embauche avec son café glacé à la main: signe d'une décontraction moderne ou ultime preuve d'impolitesse? Une vidéo virale sur TikTok enflamme les réseaux sociaux et divise les générations.

Plus de «Divertissement»

En entretien, il y a tout un tas de trucs qu'on sait qu'on ne doit jamais faire. Parmi eux:

Venir en jeans-basket dans un job qui demande de porter un costard au quotidien;

Venir en costard pour un job de journaliste (non, en vrai, les médias vous acceptent tels que vous êtes, si, si!);

Montrer sa photo de chat à la RH en assurant que votre bébé a besoin que vous soyez de retour à la maison chaque jour avant 16H;

Mâcher un chewing-gum (et partir en le collant sous le bureau);

Demander: «Et vous, que répondriez-vous à votre propre question?», à un chef de département qui n'est pas sensible à la Uno Reverse card.

Bref, les basiques, on les connaît. Eviter de lâcher des bruits de bouche et de toute autre partie du corps si possible ou encore de bâiller pour signifier que l'entretien est fini. Mais il faut admettre qu'il peut y avoir des comportements qui rentrent dans la «case grise». Celle-là même qui implique des attitudes qui sont un peu «limites» sans être disqualifiantes pour autant. Comme sortir un stylo publicitaire concurrent (oui, cet article va vous donner plein d'idées pour vos futures recherches d'emploi).

La goutte en trop sur le CV

Or, il semble qu'une nouvelle habitude, particulièrement imputée à la Gen Z, serait gentiment mais sûrement en train de faire son chemin dans les salles d'entretien. Ce détail a été dénoncé souligné par une recruteuse, laquelle est devenue virale après avoir posté une vidéo sur TikTok.

Sur les images, l'on peut voir Caitlin Wehniainen regretter que les jeunes candidats se pointent désormais à leur audition avec... un café glacé. On imagine que cela comprend toutes les variations aromatisées du coupable, allant de l'Iced Americano à l'Iced Pumpkin Spice Latte, ces bougres.

Quel est le problème avec ces délicieuses boissons, me direz-vous? Après tout, l'on aura peut-être soif entre deux questions pièges, et un petit «slurrrrp» bien placé pourrait nous aider à masquer un infortuné trou de mémoire. Et si ça se trouve, la vue d'un filet de caramel ou d'une savoureuse crème fouettée débordant du couvercle permettra au malheureux qui passe sur le gril de détendre un tantinet ses neurones.

Café glacé à l'entretien: ce détail fâche 👇 Vidéo: watson

Pour Caitlin, se pointer avec un café glacé renvoie un message loin d'être positif. Cet accessoire anodin peut donner l'impression que l’entretien n’est «qu’une étape parmi d’autres sur la liste de vos courses de la journée». Du haut de ses 16 ans d'expérience, la spécialiste affirme qu'exposer son Mocha froid au packaging voyant projette une image nettement moins professionnelle que d'emporter une simple bouteille d'eau. Ce choix serait «un peu trop décontracté» pour le contexte. Caitlin encourage ainsi à passer à Starbucks avant, ou après l'entretien.

Evidemment, le débat a rapidement enflammé les réseaux, chacun y allant de sa petite goutte d'opinion. Sous la vidéo, les commentaires agacés affluent. Certains comprennent la remarque de la spécialiste, d’autres s’en prennent au monde de l’entreprise:

«Je déteste les entreprises, putain! Pourquoi devons-nous faire semblant de ne pas être humains?» tiktok

«Je sais pertinemment que vous ne payez pas assez pour être aussi stricts» tiktok

«Cette section de commentaires prouve que cette génération a perdu le sens du professionnalisme»

tiktok

«Mais la direction arrive aux entretiens avec du café, lol» tiktok

«Les personnes qui ne sont pas d'accord sont les mêmes qui mâcheront du chewing-gum pendant leur entretien d'embauche 😂»

«Vous vous attendez à ce que ma journée entière tourne autour d'une réunion de 30 minutes? 😭» tiktok

Les professionnels partagés

Comme le souligne Bonnie Dilber, manager interrogée par la version américaine du HuffPost, la question générationnelle joue certainement un rôle clé dans cette discussion, rappelant qu’«au travail, chaque génération est devenue un peu plus décontractée que la précédente». Dans de nombreux secteurs, il n’est désormais plus surprenant de se présenter en entretien d’embauche en sneakers, alors que cela aurait pu choquer dans les années 2000. Reste à savoir si le café à emporter deviendra la prochaine norme acceptée.

The Independent s'est rapidement emparé de la discussion, à travers un article titré: «Est-ce vraiment un manque de professionnalisme d'apporter un café glacé à un entretien d'embauche ?»

Le média britannique souligne que cette controverse survient dans un contexte économique particulièrement tendu pour les nouveaux arrivants. Le marché du travail est jugé désastreux pour la génération Z, avec des projections indiquant que le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation pourrait atteindre 1,25 million d'ici 2031 au Royaume-Uni.

Sur le sujet, les avis des candidats et des professionnels restent partagés:

«Je ne vois pas la différence entre apporter ça ou une bouteille d'eau», explique Nicola, 26 ans, responsable du développement d'audience. «Ce n'est qu'une boisson. Si ça vous met à l'aise ou vous calme, alors pourquoi pas ?»

Cependant, elle concède qu'elle n'oserait pas le faire en pratique:

«Mes mains tremblent pendant les entretiens. Le bruit de la glace serait tellement révélateur - comme si je tenais un maraca!» The Independant

Du côté des candidats plus prudents, Emmie Dowling, étudiante en dernière année, résume le sentiment général face à la tension du marché:

«Vu toutes les polémiques et connaissant l'état actuel du marché du travail… je ne prendrais tout simplement pas ce risque» The Independant

Un avis partagé par Phoebe, 28 ans, en recherche d'emploi, qui souligne l'aspect purement pratique et esthétique du problème:

«Si tu poses la glace, tu vas laisser des traces d'humidité partout. La condensation. Le bruit de la glace. Les deux ne sont pas professionnels; un café chaud, c'est chic» The Independant

Du côté des employeurs, les avis divergent également. Helen, une cadre d'une cinquantaine d'années, se montre catégorique: «Si un candidat se présentait avec une boisson glacée à la main, je trouverais cela peu professionnel. Cela donne l'impression qu'il est distrait et qu'il ne se concentre pas sur l'essentiel». A l'inverse, Grace Vielma, rédactrice en chef du média The Tab, se montre bien plus tolérante: «Personnellement, j'apprécie le café glacé. Du moment que ça n'entraîne pas de retard pour les employés».

Enfin, la coach de carrière et ancienne recruteuse Hannah Salton rappelle que si le type de boisson n'est pas éliminatoire en soi, tout est une question de signaux inconscients: «Un café, c'est juste un petit détail qui pourrait jouer en votre défaveur. C'est le genre de chose qui ne vaut presque pas le risque».

Au fond, qu'on y voie un manque de tenue ou un vent de fraîcheur mérité, une chose est sûre: si vous débarquez en jeans-baskets avec votre café glacé et votre photo de chat sous le bras, assurez-vous au moins d'avoir révisé sur l'entreprise... et laissez votre Uno Reverse card au vestiaire.

Et vous, quelle est votre opinion?