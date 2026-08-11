Cristiano Ronaldo et Georgina se sont dit «oui»

Pas de mariage XXL ni de foule de stars: Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont dit «oui» dans la plus stricte intimité, entourés de leurs cinq enfants. image: instagram

Cristiano Ronaldo et Georgina ont fait ça dans le plus grand secret

C'est officiel! Après dix ans d'amour, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont officiellement mari et femme. Le couple a choisi une cérémonie civile très discrète au Portugal, loin du mariage spectaculaire que certains fans imaginaient quelques jours plus tôt.

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Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont dit «oui». Le footballeur portugais et sa compagne se sont mariés civilement mardi à Cascais, au Portugal, un an après leurs fiançailles et après dix ans de relation. La cérémonie s’est déroulée dans la plus stricte intimité, en présence de leurs cinq enfants. Un représentant de la star a confirmé l’information au Daily Mail, précisant qu’il s’agissait d’un moment «privé et intime».

«La cérémonie était un moment privé et intime auquel ont assisté leurs cinq enfants» Un porte-parole de Cristiano Ronaldo

CR7 a lui-même officialisé la nouvelle sur Instagram. Le Portugais a publié une photo de leurs alliances accompagnée d’une légende pour le moins minimaliste: «C❤️G.»

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Ce mariage survient après un étonnant quiproquo. Quelques jours plus tôt, des milliers de curieux s’étaient massés devant la cathédrale de Funchal, à Madère, persuadés que le couple allait s’y unir. La cérémonie concernait en réalité deux autres Portugais sans aucun lien avec les stars.

L’histoire entre Ronaldo et Georgina Rodriguez avait commencé en 2016 à Madrid. La jeune femme travaillait alors dans une boutique Gucci lorsque leurs chemins se sont croisés. Dix ans plus tard, elle est devenue mannequin, influenceuse et entrepreneuse, multipliant les collaborations avec de grandes marques et les projets dans la mode. Elle est également devenue une personnalité de télévision grâce à sa série documentaire I Am Georgina, lancée sur Netflix en 2022.

Ronaldo avait finalement demandé sa compagne en mariage en août 2025 avec une imposante bague en diamant, dont la valeur avait été estimée par certains experts à environ 1,5 million de livres. Le joueur avait depuis prévenu que Georgina ne souhaitait pas de célébration démesurée. Pour la cérémonie civile, en tout cas, le couple a tenu parole. (mbr)

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