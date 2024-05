«Après 15ans de culture du vide , les gens prennent conscience.... c'en est fini d'eux, tous ces gens qui se sont enrichis à montrer leurs fesses et leurs drama»

Sur ses propres terres, il semble que Nabilla n'ait pas ses entrées partout. Cependant, sans taper de drame, et même sans un mot plus haut que l'autre, le petit groupe décide de continuer son chemin. Un petit malaise pour l'ex-star de télé-réalité, mais bien compréhensible dans une période aussi chargée que le Festival de Cannes pour les restaurants.

En effet, on entend un employé à l’entrée, appuyé par une serveuse, leur répondre:

Sur les images, on la voit flâner aux bras de son chéri, en compagnie également du créateur de contenu Paul Duchemain. Alors que le petit groupe arrive vers une plage privée située à côté du Palais des festivals, et fait la queue en quête d'une table, celui-ci se voit refouler, relate le média PurePeople .

Si la vibe du séjour semble au beau fixe, au glamour et aux paillettes, les internautes ont filmé une scène un brin embarrassante pour la starlette.

La deuxième tenue, un bermuda blanc et une veste oversize à la coupe sculpturale, était griffée Jacquemus.

Oui, on voit le mood.

Un petit air de Kris Jenner, non?

Dans quels hôtels les stars descendent à Cannes et qui paie la facture?

La belle trentenaire est en effet descendue à l’hôtel Martinez en compagnie de son mari Thomas Vergara (tout comme une certaine Bella Hadid). Le couple en a profité pour prendre des bains de foule et accorder quelques selfies. Cette habituée de la Côte d'Azur (dixit le média actu.fr) en a même profité pour dîner au prestigieux Carlton.

Force est de constater que les internautes sont parfois très «mauvaise langue» - et ressentent de l'aigreur à l'égard des influenceurs qui exposent leur vie clinquante sur les réseaux. Au moindre faux pas ou au plus petit incident, ces derniers se retrouvent ensevelis sous une avalanche de sarcasmes. Nabilla, qui profite comme de nombreux autres influenceurs de la période ultra-glamour du Festival de Cannes, vient d'en faire les frais.

Nabilla et Thomas Vergara ont vécu un petit moment de gêne sur la Croisette, en plein Festival de Cannes. La Toile s'en est donné à coeur joie.

Nabilla et Thomas ont été «dismissed», et la Toile ne s'en remet toujours pas.

Nabilla et Thomas ont été «dismissed», et la Toile ne s'en remet toujours pas. source: instagram

<em>C'est moi qui a la plus graaaandeuuuux rooobe, nananère!</em>

